Por qué Lorena Herrera no se quitó los lentes de sol en su regreso a MasterChef Celebrity

Así fue el regreso de Lorena Herrera a MasterChef Celebrity México (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Tras dos semanas de ausencia, Lorena Herrera regresó a la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity 2022. De la mano de Nadia, quien también faltó en tres capítulos, la cantante hizo su comeback a la competencia de famosos, pero de una forma muy peculiar, pues además de que se enfrentó a la decisión de TV Azteca para hacer que ambas tuvieran un regreso justo, el uso de unos grandes lentes de sol llamó la atención del público.

Tal y como pasó en su primera edición, el reality show de cocina más famoso de la televisión abierta enfrentó un brote de COVID-19 en plena grabación, afectando a la actriz y la participante de La Academia, siendo este el motivo de “salud” que expresó Tatiana semanas atrás cuando iniciaron las ausencias, algo que también fue muy criticado en redes sociales debido a que trataron de mantener el tema muy discreto, causando más molestias en su audiencia.

Con frases LGBT+, lentes de sol sofisticados y un look muy ovacionado por sus fans, la cantante regresó a la competencia de una manera muy peculiar, pues aunque acababa de recuperarse del contagio, otro problema de salud la invadió, así como la justa manera en como el programa enfrentó la ausencia de ambas a la competencia.

Directo a reto de eliminación

El reto de eliminación puso en jaque a los concursantes, quienes prepararon pasta desde cero. (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Aunque Nadia faltó en tres ocasiones y Lorena Herrera solo en dos, los televidentes se preguntaban de qué manera TV Azteca haría justo su regreso a la competencia, ya que durante ese tiempo todo continuó de manera normal, teniendo las eliminaciones de Julio Camejo, Carmen Campuzano y Alan Ibarra, situación que comprometía el concurso con una inmunidad que no le parecía justo a los fans.

La decisión final, que sí convenció a los fans, consistió en que ambas tenían que pasar a reto de eliminación de forma automática, pues no era justo que los demás integrantes de la segunda temporada que sí habían realizado las pruebas previas tuvieran que recibirlas “como si nada”.

¿Por qué Lorena Herrera llevaba lentes de sol?

La cantante aseguró que también enfrentó una infección en los ojos (Foto: Instagram)

El regreso de la intérprete de canciones LGBT+ como Masoquista, Flash o Plastik también causó gran revuelo en redes sociales debido a que tenía puestos unos sofisticados lentes de sol durante todo el programa, algo que más de uno no entendía ya que estaba dentro de un foro y en los confesionarios tampoco se los quitaba. Ante ello, Herrera ya explicó que fue lo que pasó, dejando atrás los ataques en su contra que señalaban supuestos aires de diva.

“Aparte de COVID, me dio infección en los ojos”, compartió la también actriz en su cuenta de Instagram, donde además agregó un video junto a Ricardo Peralta -de Pepe y Teo- donde se divertían con su regreso a TV Azteca.

La ovación a Lorena y el desprecio a Nadia

Aunque las estrellas se encontraban en las mismas situaciones de salud, en redes sociales las opiniones se dividieron debido a que la ex académica no logró atraer la atención y cariño del público, haciendo de su ausencia el motivo suficiente para que se le reclamara a la producción su inmediata salida del programa, ya que más de uno consideraba que su anterior desempeño no había sido tan bueno como el de Lorena, por lo que si alguna de las dos tenía que salir, era ella quien debía tomar ese lugar.

Nadia se integró nuevamente al concurso, pero entró directamente al reto de eliminación y no logró superarlo. (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Desafortunadamente para ella, pero tal y como lo esperaban los fans del reality show Nadia se convirtió en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity, generando una ola de memes que aplaudieron la decisión del panel de chefs.

