“Aspirante a dictador”: Julen Rementería se lanzó contra Cuitláhuac García por reaprehensión de Tito Delfín

Durante las primeras horas del sábado se dio a conocer que el ex presidente municipal de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano había sido reaprehendido poco después de que se modificara su medida cautelar para llevar a cabo su proceso en libertad.

Y que desde el 27 de noviembre del 2021 permanecía en el penal de Pacho Viejo en Xalapa por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude durante su gobierno.

Ante esta noticia, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, catalogó los hechos como una persecusión política de parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Por medio de su cuenta de Twitter, el panista tachó al morenista de ser un aspirante a dictador por llevar a cabo una supuesta persecusión política en contra de los miembros de la oposición en lugar de enfocarse en los problemas de los veracruzanos.

“La re aprehensión de Tito Delfín Cano es una bajeza, es una muestra más del talante autoritario del Gobernador Cuitláhuac García. El aspirante a dictador está más preocupado por encarcelar opositores, que en resolver los problemas que lastiman a los veracruzanos”

Y señaló que ante el avance de la violencia y las afectaciones de las lluvias en el estado, que acusó no han sido atendidas, los veracruzanos no podían seguir padeciendo el abuso por parte del gobierno morenista.

“Mientras la violencia sigue, las familias sufren por las afectaciones provocadas por las lluvias, no hay servicios públicos, no hay obra, lo único qué hay es persecución política. Los veracruzanos no podemos seguir padeciendo el abuso de poder por parte de este gobierno”, redactó Rementería.

Finalmente condenó los actos y “exigimos libertad para nuestro compañero Tito Delfín. Exigimos se respete la ley y se cumpla con el Estado de Derecho” finalizó el senador y coordinador de la bancada del Acción Nacional en el Senado.

Hay que recordar que la detención fue criticada debido a que la hija de Delfín Cano acusó que los elementos que realizaron el aseguramiento el 27 de noviembre no mostraron una orden de aprehensión, ni notificaron a los familiares del lugar a donde trasladarían a su padre.

Además, cuando fue aprehendido por primera vez, el expresidengte municipal se encontraba en campaña para obtener la dirigencia de estatal del PAN.

En su momento también otros miembros panistas como Marko Cortés y Miguel Ángel Yunes Márquez reporbaron su arresto; pero este último incluso tachó a Rementería de ser un “pelele” al servicio del gobierno de Veracruz.

Vincularon a proceso a Tito Delfín

A pesar del mensaje de Rementería, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) anunció la noche del sábado que había obtenido la vinculación a proceso del exfuncionario por delitos ambientales en contra de la seguridad colectiva.

Este fue el nuevo motivo por el que Tito Delfín fue capturado una vez más. Ya que la misma noche del viernes se le había aceptado la modificación de su medida cautelar, pues desde noviembre del 2021 permanecía en el penal de Pacho Viejo en prisión preventiva justificada.

Ahora, con la nueva vinculación a proceso permanecerá una vez más en prisión preventiva justificada por seis meses y se estableció dos meses para la investigación complementaria.

