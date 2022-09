Los mejores memes de Andrés Lillini tras la eliminación de Pumas en la Liga MX

(Foto: Twitter)

Aunque resta el último encuentro del torneo de Apertura 2022 por disputar, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtieron en el tercer equipo eliminado de la búsqueda por el título. La derrota contra La Franja del Puebla, dirigida por Nicolás Larcamón, le arrebató toda posibilidad de aspirar al repechaje y la afición estalló contra el entrenador Andrés Lillini con críticas y memes.

Perdimos pero se va Lillini mi gente. pic.twitter.com/Tey4MaI5EH — яoв яǫ  (@_robrq) September 19, 2022

Al término del encuentro entre capitalinos y poblanos se notó el diferente estado de ánimo entre las escuadras. Mientras jugadores visitantes como Eduardo Salvio derramaron el llanto

Ante la eliminación, los pupilos de Larcamón celebraron con estruendo su sello en la zona de repesca a pesar de haber obtenido únicamente cuatro victorias a lo largo del fugaz torneo de liga.

Se le ve de huevos al Pumas de Lillini. pic.twitter.com/RBMXff9Ifq — Benji Azul 🇫🇷🤙🏼 (@Azulismo_) September 24, 2022

A sabiendas del fracaso que se acababa de confirmar en el terreno de juego, el entrenador Andrés Lillini se presentó ante los medios de comunicación para brindar una serie de declaraciones. Sus palabras fueron francas, pero también reafirmó su permanencia y reconoció que la intensidad del torneo y la inoportuna adaptación de sus jugadores más jóvenes repercutió en el resultado que los dejó fuera de la liguilla.

Eliminamos a los Pumas de Lillini pic.twitter.com/YvCi5wn0GX — ALEPZIS (@arlepzis) September 19, 2022

“Bajarse del barco lo veo como una cobardía de ir y decir ‘me voy’. Estoy muy agradecido, el presidente y Miguel Mejía Barón nunca me dieron la espalda en los momentos más difíciles. No es una cuestión mía bajarme de un barco. Nunca me bajé en lo profesional y ni en lo humano. Yo tomé este equipo dos años y medio atrás y hemos pasado momentos muy buenos y muy malos. Se pondrá todo en la balanza”, declaró ante los medios de comunicación.

Lillini llegando al entrenamiento del lunes pic.twitter.com/TzK0ChANDO — •Mercado• (@cmercadoo) September 24, 2022

Ante sus palabras y la insinuación de su permanencia, un sector de los aficionados en redes sociales explotaron contra su continuidad y exigieron la renuncia del argentino. La mayor parte de las imágenes satíricas en torno a la situación tomaron como referencia su despido, aunque también hubo mofa al recordar los ocho empates y seis derrotas que padeció a lo largo del semestre.

Ya llegando al funeral de Lillini, Freire, Jero y Gutiérrez. El Mesero realmente dijo: “Antes de irme voy a exhibir a estos muertazos conmigo”. pic.twitter.com/aJGhPRlt1n — 🅿️ (@PacoVazquezP) September 24, 2022

¿Cómo fue la derrota de los Pumas ante el Puebla?

En un encuentro pendiente de la jornada 7, los poblanos recibieron la visita de los universitarios en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Al inicio del encuentro, los jugadores y aficionados tuvieron la esperanza de obtener una victoria que los aferrara a la zona de repechaje con una combinación de resultados, sin embargo, los locales demostraron su ánimo por ganar los tres puntos.

Lillini recibiendo los insultos de la afición de Pumas. pic.twitter.com/DmFgCYmh2a — Pambolero Puma (@PamboleroPuma) September 19, 2022

Apenas al minuto seis del encuentro, una mala actuación de la defensa de la Universidad Nacional propició la anotación de Jordi Cortizo. Después de 22 minutos la ventaja aumentó a dos por cero gracias a un error de Nicolás Freire que terminó en autogol. La pizarra se mantuvo con el dos a cero durante gran parte del encuentro, pero a siete minutos del final Eduardo Salvio descontó con su primer gol del certamen aunque no fue suficiente.

Sábado, casi 2 de la tarde y Lillini sigue siendo DT del Club Universidad Nacional pic.twitter.com/oaTdvVjx7c — Diego (@DiegoDidago) September 24, 2022

¿Cuáles han sido los logros de Andrés Lillini con los Pumas?

En julio de 2020, cuando Miguel González Michel anunció su inesperada salida de la dirección técnica del club, el equipo directivo apostó por Lillini como el encargado del puesto. Desde entonces, el interino que se refrendó en el cargo con el paso de las jornadas dotó de un rostro diferente al equipo a tal grado de disputar una final después de cinco años, en el Guard1anes 2020, aunque cayó con el Club León.

Otro de sus logros fue haber llegado a una final internacional después de 17 años. En la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 enfrentaron y cayeron ante el Seattle Sounders. Por otro lado, el balance en el Apertura 2022 fue muy distinto, pues corren el riesgo de finalizar el certamen como el tercer peor equipo del circuito mientras que, hasta la jornada 16, ocupan el peldaño 11 de la tabla porcentual.

