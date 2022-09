Cuál es la fecha límite para realizar el testamento y aprovechar hasta un 50% de descuento

El testamento se podrá dictar ante un notario público. (Foto: Pixabay)

Heredar no solo bienes sino también tranquilidad, es una de las principales razones que una familia obtendrá al solicitar su testamento. Y es que durante este mes, se suma otro beneficio, a continuación daremos a conocer qué ofrece y cuál es la fecha límite para realizarlo.

Se trata de uno de los escritos más importantes que puede realizar una persona y que se dicta ante un notario público. El objetivo principal es estipular quién o quiénes se quedarán con sus bienes al momento de su muerte.

De ese modo, el principal motivo para llevarlo a cabo durante el mes patrio (septiembre) es concientizar a la población de la importancia de heredar lo deseado a sus seres queridos y no problemas. Al hacerlo se evitarán gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias.

La buena noticia es que durante la campaña del llamado mes del testamento se reduce el precio hasta en un 50%, lo que evitará posibles juicios costosos y conflictos entre sus familiares tras su fallecimiento. Será necesario recordar que el proceso se podrá llevar a cabo en cualquier estado del país, sin importar que sus inmuebles se encuentren en otra entidad.

Precios testamento. Infobae

¿Cuál es la fecha límite para recibir los beneficios?

El último día para poder acceder a los descuentos y asesoría gratuita que ofrecen los notarios públicos es el próximo viernes 30 de septiembre.

En ese sentido, hay que recordar que la entidad con el precio más elevado al solicitar el documento es la Ciudad de México, ya que los ciudadanos deberán pagar hasta 3 mil 200 pesos por hacerlo.

Mientras que en otras ciudades como Morelos o Puebla ofrecen el costo más bajo para un sector de la población como los adultos mayores, quienes podrán pagar menos de mil pesos en dichas entidades.

¿Cuáles son los beneficios?

Al solicitar la facilidad de heredar tus muebles ofrecerá puntos a favor, tales como:

-Asegura que el patrimonio realizado en vida, quede en manos de quien decida.

-Puede además repartir su patrimonio como lo decida.

-Si requiere modificar su testamento, lo podrá hacer las veces que requiera.

-Al hacerlo, brinda tranquilidad a sus seres queridos.

El testamento se puede realizar en cualquier entidad. (Foto: Pixabay)

Sin embargo, tomar la decisión de no realizarlo también acarreará algunos inconvenientes como: causará cierta inconformidad o conflictos entre los familiares, dejará desprotegidos a sus seres queridos, deberá tramitar juicios caros y tediosos, así como gastos innecesarios y una herencia repartida sin considerar su voluntad.

Además, al no contar con un testamento la ley establece quiénes serán los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno.

De acuerdo con el gobierno de México existe hasta una edad mínima para testar en cada entidad, siendo ésta de hasta 14 años.

SEGUIR LEYENDO