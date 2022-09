Tabata Jalil reveló que no quería ser reportera: “Nunca digas nunca”

Tabata Jalil anunció su contagio desde el pasado 12 de marzo (Foto: captura de pantalla de Instagram @tabatajaliloficial)

Tabata Jalil es una de las conductoras más queridas en la televisión mexicana y tras muchos años de estar en programas como Venga la Alegría, sorpresivamente confesó que en sus inicios nunca fue su deseo ser reportera.

Todo sucedió durante una entrevista con Exa, en donde la conductora habló un poco de cómo inició su carrera en TV Azteca. Así, de acuerdo con Tabata todo comenzó mientras ella terminaba la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM y a la par realizaba prácticas profesionales en la televisora del Ajusco.

Después de que terminó su carrera, Tabata regresó a TV Azteca en búsqueda de alguna plaza y le ofrecieron estar en el área de ingeniería en sistemas, pero su ascenso al mundo periodístico aconteció cuando le ofrecieron hacer un casting para un programa de nota roja en donde tendría que cubrir.

“(Mi tirada nunca fue estar frente a una cámara) yo siempre dije: ‘Ser reportero, nunca, nunca digas nunca. Yo entré con la idea de hacer comunicación organizacional, pero se empezaron a abrir las puertas de otra manera”, dijo Jalil durante la plática.

Tábata Jalil recuerda cuando llegó a Tv Azteca Foto: Instagram/@tabatajaliloficial

Después de ser seleccionada para dicho proyecto, Tabata tuvo que enfrentarse a nuevos retos, pues no sólo se trataba de cubrir noticias impactantes, sino que también observó escenas fuertes. No obstante, a pesar de las dificultades, la conductora rescató que de ese tiempo tuvo enormes aprendizajes que le ayudaron en el resto de su carrera profesional.

“Gracias a Dios todo pasa por algo, me fogué muchísimo, vi cosas muy fuertes, aprendí a a trabajar de prisa y de forma muy eficiente. Andabamos en motocicleta, traíamos el cassete y al aire, había dos chicas colombianas que conducían el programa”, comentó.

En este sentido, después de que terminó ese programa, Tabata regresó a su puesto en sistemas, pero tiempo después le ofrecieron un puesto en espectáculos, del cual se mostró renuente en un principio.

Tábata Jalil habló sobre su primera incorporación a Tv Azteca Foto: Instagram/@tabatajaliloficial

“(Yo decía): ‘Ay, no, entretenimiento no, yo vengo de noticias’, no sabes el drama que me autoarmé, entonces yo creo que el mensaje del universo y el que me encantaría dar es nunca digamos nunca y siempre entremos a lo que nos va poniendo el panorama, todo pasa por algo, tal vez en el momento no lo entiendes, pero en el futuro dices: ‘Ah, era para esto’”, sentenció.

Respecto a su llegada a Venga la Alegría, Tabata recordó que su jefe de aquel entonces le recomendó que asistiera a la convocatoria, pero una vez más ella no sabía si era lo correcto.

“Pérez Kuri me decía: ‘Ve, porque a veces esos programas duran mucho’ y yo: ‘Y a veces no’ (...) que nervia”, destacó.

La presentadora mencionó que después de tantos años de estar en Venga la Alegría se siente contenta por la decisión que tomó, ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas como Ingrid Coronado, Sergio Sepúlveda o Fernando del Solar.

Respecto a quién sería su dream team para el matutino de TV Azteca, Tabata remarcó que todas las generaciones de conductores la han marcado.

“Está increíble, está padre porque vas como evolucionando con el proyecto, vas avanzando, intentando dar tu mejor versión y estar a la vanguardia”, dijo.

