“Morena tiene fecha de caducidad”: Gibrán Ramírez advirtió el desmoronamiento del partido con la salida de AMLO en 2025

Gibrán Ramírez señaló que Morena puede colapsar por la mala dirigencia actual (Foto: Infobae México)

La dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezada por la dupla de Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente nacional y secretaria general, respectivamente, ha sido criticada recientemente por los resultados del III Congreso Nacional Ordinario, por lo que Infobae México consultó a Gibrán Ramírez para que expresara su opinión.

El también doctor en Ciencias Políticas de la UNAM forma parte de Morena y, desde hace algunos meses, ha promovido ciertas consignas contra la dirigencia del partido, motivo por el que presuntamente fue sujeto de ciertos agravios en su quehacer al interior de Regeneración Nacional y su calidad como elegible.

Al establecer diálogo con Ramírez Reyes, especificó que después del Congreso, tanto él como otros 20 mil militantes que manifestaron críticas contra Delgado quedaron fuera como personas elegibles. En el caso particular de él fue por tildar de corrupta a Marina Vitela, ex candidata a la gubernatura de Durango; sin embargo, existen otros casos que simplemente fue por criticar a través de sus cuentas de Facebook a Delgado Carrillo.

Gibrán Ramírez sostuvo que Mario Delgado el dio la espalda al compromiso que firmó en la campaña "desde abajo" (Foto: Twitter@gibranrr)

“Lo que se llevó a cabo es la formalización de un nuevo partido, de una nueva estructura que responde a los gobernadores y a la dirigencia nacional designada anteriormente, que es Citlalli Hernández y Mario Delgado”

Otro de los aspectos que criticó fue la centralización de poder en la figura del presidente de partido, pues ahora será Mario Delgado quien designe a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Organización (figuras claves para la operatividad de Morena) y no el Consejo General.

Otro punto en el que se vio vulnerado fue la nulidad a la campaña “Desde Abajo”, misma que promovió Gibrán cuando buscó la presidencia de Morena; sin embargo, al verse frustrado, acordó con Delgado Carrillo que le diera seguimiento, algo que no hizo, supuestamente por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Lo voy a decir como él me lo dijo: ‘No se va a poder. Acabo de ver al Presidente y Andrés Manuel quiere que las encuestas la sigan haciendo los mismos’, es decir, el encargado de la estrategia nacional digital del gobierno federal”

Señaló que sin AMLO como elemento unificador, Morena se desmoronará (Foto: Cuartoscuro)

A partir de ahí, señaló, hubo una ruptura con el presidente nacional de Morena; sin embargo, manifestó la impresión de que no todo es responsabilidad de AMLO, pue si bien señaló que existe la probabilidad de que Mario Delgado abuse de la interlocución exclusiva que goza con el presidente, ya que si bien no cree que existan candidaturas estratégicas que no cuenten con la bendición del mandatario, supuso que Delgado Carrillo se toma la libertad de designar perfiles para alcaldías y diputaciones locales.

“Sin duda que ahí él y los que le son cercanos aprovechan que tienen esa interlocución para ir engañando a la gente y para amasar más poder”

Del otro lado de la dupla situó a Citlalli Hernández, quien en 2021 parecía mostrarse como un personaje crítico a Mario Delgado, pero que con el tiempo abandonó esta postura, a tal grado que ahora trabaja de la mano con él.

“Ella se plegó, porque a cercanos suyos les dieron candidaturas y delegaciones en funciones de presidentes en algunos estados de la república, como Nuevo León. Así de sencillo”

Adelantó que la dirigencia del partido comenzó a preferir a Sheinbaum y López (Foto: Twitter / @mario_delgado)

Como si esto no fuera suficiente, adelantó que para la elección de candidatos a los puestos de elección popular se avecinan diversas dificultades democráticas, pues, a diferencia de 2021, para 2024 ningún precandidato y/o aspirante podrá contratar encuestas espejo, esto quiere decir que la encuesta única de morena será la que defina sin miramientos al que terminará como candidato.

“O sea, que la fe en el partido es obligadamente ciega y si tú llegas a contratar una encuesta para contrastar lo que hace el partido, una encuesta espejo, queda sin automático descalificado”

Por lo que realizó diversas estimaciones para el futuro del partido, tanto para 2024 como para 2025, año en el que AMLO ya no será el elemento que provoque la unidad en Morena. Para el año electoral, dijo que la cúpula de Morena probablemente promueva a un perfil que no sea el más popular con el pueblo y, para el año siguiente, opinó que con la salida de López Obrador de la política nacional, el partido se desintegrará: “Morena tiene fecha de caducidad y esa es 2025″.

Particularmente, con las llamadas “corcholatas” de AMLO, dijo que el partido cayó en un ejercicio de hermenéutica donde tratan de satisfacer el parecer del presidente, motivo por el cual ha iniciado un desplazamiento de Marcelo Ebrard y las figuras de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López comenzaron a ganar terreno; sin embargo, aseguró que si Regeneración Nacional insiste con ellos, corren el riesgo de perder las elecciones presidenciales.

SEGUIR LEYENDO: