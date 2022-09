“La unidad real es la que viene de las bases”: John Ackerman criticó la dupla Mario Delgado-Citlalli Hernández

John Ackerman criticó la dupla que hacen Mario Delgado y Citlalli Hernández al frente de Morena (Foto: Cuartoscuro)

La eliminación de Consejos Consultivos, la modificación de la Comisión Nacional de Elecciones, los mecanismos de elección de candidatas y candidatos, la obediencia a la dirigencia nacional y muchos otros puntos que fueron el resultado del III Congreso Nacional Ordinario de Morena fueron ampliamente criticados por John Ackerman.

El también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue consultado por Infobae México para que abundara sobre la inconformidad que manifestó un número considerable de militantes que integran las bases de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). De tal razón que explicó cómo se presentó una concentración de poder en el liderazgo de Mario Delgado y cómo Citlalli Hernández abandonó su perspectiva crítica.

Para poner estas críticas en perspectiva, es necesario recordar que el 17 de septiembre se llevó a cabo el Congreso Nacional, por lo que días antes se presentó el documento“Posicionamiento sobre las reformas a los documentos básicos” y, una vez terminado el evento, se difundió el “Pronunciamiento sobre la ilegalidad del III Congreso Nacional Ordinario”, en donde se enlistan críticas que no sólo son compartidas por Ackerman, sino por más de 5 mil morenistas más.

La dupla Mario Delgado y Citrlalli Hernández fue criticada por parte de Morena (Foto: Archivo / Citlalli Hernández)

Durante el diálogo que se estableció con el académico, John Ackerman explicó que se articuló, de manera contraria a lo que podría ser un partido democrático, una dirigencia con más poder del que tenía antes, ya que con los resolutivos del evento morenista, será atributo de Mario Delgado el nombramiento de quienes ocupen las Secretarías de Finanzas y de Organización, las cuales son el corazón del partido.

Aunado a esto, en un mismo paquete de iniciativas, se eliminaron los Consejos consultivos, se modifica la dinámica establecida en los procesos de encuestas para seleccionar candidatos a cargos de elección popular (poniendo en riesgo la voluntad popular de México), se promueve una obediencia ciega a la cúpula en Regeneración Nacional y se renovó por dos años más la dirigencia de Mario Delgado como presidente y Citlalli Hernández como secretaria general.

Asimismo, condenó la forma en que esto fue avalado, pues se votaron todas en un solo paquete general y no se realizó una votación particular para avalar punto por punto: “las plancharon”, por lo que señaló que buscará dar marcha atrás a esto a través del Tribunal Electoral; no obstante, reconoció que éste puede darle la razón a Delgado Carrillo aunque sea Ackerman quien cuente con la razón legal.

Mario Delgado, como presidente de Morena, concentra más atributos que lo que tenía antes (Foto: Cuartoscuro)

Ante este conato de tensión se le preguntó al investigador si a esta congregación de criterios se le podría denominar ala o facción y, en respuesta, Ackarman puntualizó que se trata de un “movimiento dentro del movimiento” que busca la reivindicación de las bases de Morena, pues las alas, facciones y cualquier tipo de división están prohibidas en Morena.

Asimismo, subrayó que los militantes que comulgan con estas ideas (Víctor Manuel Toledo, Jesusa Rodríguez, Padre Solalinde, Carlos Figueroa, Paco Ignacio Taibo II, entre otros miles) no buscan puestos ni poder, sino que Morena respete sus principios originarios: “no es ala ni facción, es un movimiento dentro del movimiento a favor de la democracia interna y respeto a las bases del partido”.

Respecto al quehacer de Mario Delgado y Citlalli Hernández, señaló que ellos sí dividen al partido y esto podría atraer consecuencias considerables para 2024, por lo que urgió a desatender estas estructuras verticales de poder que hacen remembranza a los partidos que critica Morena.

John Ackerman, junto con miles de militantes, planteó una agenda paralela a la que se promovió al interior del partido (Foto: Morena)

“Tenemos que romper con esta vieja cultura política de que la unidad implica la obediencia ciega al líder, la unidad real es la que viene de las bases”

Particularmente con Hernández Mora, quien se había planteado como crítica a la dirigencia de Delgado en 2021, señaló que está marcada por una actitud hipócrita: “ella dice que está en desacuerdo, pero en realidad respalda todas las decisiones cupulares”.

Es en este contexto donde sostuvo que en la cúpula de Morena se manifestó una intolerancia a la pluralidad y, para 2024 esto se podría ver reflejado en la selección de candidatos. Cabe destacar que en ese año se renuevan los poderes Ejecutivos y Legislativos federales, así como el máximo cargo en nueve entidades federativas.

