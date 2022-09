“En su tiempo se tenía que hacer”: Lupillo Rivera no se arrepiente de haberse tatuado a Belinda

Así era el tatuaje de Lupillo Rivera (Foto: Gettyimages, Instagram/lupilloriveraofficial)

La creadora del famoso programa Pinky Promise, Karla Díaz, recientemente subió una entrevista con Gerardo Ortíz y Lupillo Rivera, quien estuvo en jaque con varias preguntas que los denominados “pinkylovers” le hicieron, entre ellas una relacionada con Belinda.

Dicha pregunta elaboraba lo siguiente: “Cuál es el tatuaje del que más te arrepientes y por qué el de Belinda”. Por su parte, el toro del corrido se mostró algo nervioso, sin embargo, negó los arrepentimientos sobre ese tema.

“Fíjate que no me arrepiento porque pues en su tiempo se tenía que hacer, porque a veces unos somos más locos que otros, entonces así fue la onda y pues fue una diversión y uno cambia de aires”, expresó.

Y es que Karla Díaz supo manejar el momento incómodo haciendo reir a Lupillo, quien dijo que “habría que poner otro airecito”. Entre risas, el cantante de regional mexicano enseñó cómo se había tapado el tatuaje y explicó por qué tomó esa decisión.

Así se ve tapado el tatuaje de Belinda en el brazo de Lupillo Rivera (Foto: Archivo)

“Para los que dudan (...) Una vez ya cuando pasó el truene, mi morro (su hijo) me dice ‘¿y luego cómo te vas a quitar ahí tú?’ y ya le digo y tú cómo lo quitarías y así agarró el marcador (comienza a simular que se raya el brazo) y le tomé una foto”, relató.

Una vez que llegó con el tatuador, el hermano de Jenni Rivera pidió lo que había capturado en la foto, pero fue tal la reacción de su amigo, que empezó a sugerirle otras opciones para tatuarlo, pues eso se iba a ver “mal”.

“Me lleve la foto el día del tatuaje y cuando le dije al vato de los tatuajes de ahí quítamelo, voy a quitarme este tatuaje (refiriéndose a la cara de Beli) y todo ching** ‘mira wey, te vamos a hacer esto y esto y el otro (...) Y yo le dije no, yo lo quiero así wey. Ya cuando lo vio dijo ‘no wey me van a quemar wey’ y le dije no pues lo que el cliente pide ¿no? (...) Pero así fue, no me arrepiento, ya quedó tachado que bueno”, puntualizó.

En su momento, el toro del corrido fue duramente criticado por haberse rayado el brazo de esa forma, sin embargo, él parecía estar muy seguro de hacerlo así, pues incluso subió un video del momento a redes sociales.

Y es que las burlas y los memes tampoco faltaron en esta polémica, ya que Rivera no es el único hombre que ha caído en el llamado “embrujo” de Belinda, pues es que otros ex novios, tal como el más reciente, Christian Nodal, también se tatuaron algo referente a ella.

Por su parte, el joven cantante se había hecho aproximadamente cuatro tatuajes de Belinda, junto con el más importante que fueron sus ojos en el pecho, sin embargo, el sonorense decidió seguir los pasos de Lupillo y también tapó cada uno de ellos.

Cabe señalar que durante el mismo programa, Pinky Promise, Lupillo Rivera se vio en otro momento incómodo cuando los pinkylovers le preguntaron el consejo que le daría a Nodal para poder superar a Belinda.

Nuevamente entre risas y un aparente nerviosismo, el cantante primero se negó a responder pero luego dijo: “Yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, que tenemos los cantantes y los compositores es dedicarnos a nuestro talento...”, señaló al principio.

SEGUIR LEYENDO: