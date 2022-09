El régimen del miedo de Andrés Manuel López Obrador

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

A pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una intensa campaña de amenazas e intimidaciones en contra de legisladores de la oposición con la finalidad de que votaran a favor la iniciativa de la diputada priista, Yolanda de la Torre, para que las Fuerzas Armadas prolonguen sus labores de seguridad pública hasta 2028; los senadores acosados no cedieron.

El periodista Raymundo Riva Palacio, citó datos de la columna de Javier Tejado quien, en días pasados, narró las resistencias de la oposición en el Senado para aprobar la propuesta del PRI. Tejado aseguró que se presionó a los senadores con varias investigaciones penales sobre ellos.

Tejado reveló los nombres de senadores priistas vulnerables a las presiones, como el coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a sus correligionarios Carlos Ramírez Marín, Sylvana Beltrones y Manuel Añorve. También nombró al perredista Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo con la información del periodista, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong (der), así como el perredista Miguel Ángel Mancera (izq) serían objeto de las amenazas del régimen de López Obrador. (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Riva Palacio aseguró en su columna de El Financiero que la Fiscalía General tiene bajo lupa a más senadoras y senadores del PRI y de otros partidos para desprestigiarlos, pero aseguró, no es la primera vez que sucede “ni será la última”.

“El bloque de contención en el Senado ha ido administrando, en su mayoría, los ataques de las tribus del presidente Andrés Manuel López Obrador, y soportado los cañonazos de papeles conteniendo investigaciones ciertas o fabricadas. Quizá saben que con el Presidente no hay reglas claras y sí, en cambio, traiciones y acuerdos rotos. El espejo más reciente, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa, mediante un expediente armado al vapor”, destacó.

El periodista señaló que “en el Senado se administró el miedo, que es el método mediante el cual López Obrador ha gobernado. Si una diplomacia sin cañoneras carece de fuerza para tener éxito, el gobierno de la 4T, sin los misiles presidenciales, habría naufragado hace tiempo por incompetente. En el gobierno, comenzando por el Presidente, no hay interés ni capacidad para negociar. No existe ese arte en Palacio Nacional, aunque el Presidente presuma de ello. Lo que existe es un modus operandi, construido sobre un régimen de miedo, para alcanzar sus objetivos”, aseguró.

Raymundo Riva Palacio ejemplificó el método de López Obrador al recordar lo ocurrido hace un par de semanas, cuando el Presidente lanzó amenazas veladas contra productores de tortillas, y este miércoles 21 de septiembre reveló que el director de Maseca se comprometió a no aumentar el precio de la harina de maíz durante cinco meses.

Otro ejemplo más -resaltó el comunicador- son las amenazas contra algunos empresarios deudores del SAT con la finalidad de que pagaran sus adeudos.

“Al presidente de uno de los grandes corporativos, cuando en el SAT le dijeron que debía 6 mil millones de pesos en impuestos y refutó el dato, la respondieron que podía defenderse en un juicio, pero que tendría que enfrentar uno más que le abrirían de tipo penal. El empresario optó por pagar doble tributación a ir a la cárcel y se fue del país”, resaltó, al tiempo que señaló que algunos ciudadanos de clase media han optado por sacar su dinero del país y vivir en otra nación.

El comunicador destacó que persiste el miedo de ser acusado por un delito no cometido, a ser linchado con difamaciones en la mañanera o miedo a las arbitrariedades “como las expropiaciones en los alrededores del aeropuerto militar Felipe Ángeles, que en la práctica son robos. O confiscaciones como las que se pretenden hacer en Santa Fe a partir de un decreto del gobierno de Porfirio Díaz de hace más de un siglo que, además, fue derogado hace décadas. Miedo a desaparecer, o a ser asesinada o asesinado por buscar desaparecidos. Miedo a viajar por carretera por temor a los asaltos”, destacó.

El bloque opositor en el Senado resistió las presiones y amenazas para que votaran a favor de la iniciativa priista para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles hasta 2028. (FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Pero también resaltó que “la humillación pública se volvió menos pesada que enfrentar a la justicia, como sucedió con el líder del PRI, Alejandro Moreno, convertido en el plomero de las cañerías presidenciales. El miedo lo llevó, como a otros más, a traicionarse y a traicionar. El miedo ha paralizado, provocado ansiedades, enfermedades y a mentir. La apatía ha crecido”, apuntó.

Sin embargo, señaló que no todos los políticos han cedido a las presiones. “Hay todavía espacios de maniobra, que el Presidente y sus cuadros tratan de cerrar todo el tiempo. No hay convivencia política, sino sobrevivencia. No hay negociaciones, sino imposiciones. No hay persuasión, sino amenazas. El último campo de esta batalla estuvo en el Senado, donde el voto contra la reforma constitucional para ampliar el plazo del Ejército en las calles en tareas de policía iba mucho más allá de un voto”, dijo.

Raymundo Riva Palacio finalizó su columna resaltando que el bloque de contención en el Senado “enfrentó el régimen del miedo de la 4T, y dejó claro que hay momentos donde las preocupaciones e intereses particulares valen menos que lo que afecta a la sociedad en su conjunto”, ya que resaltó, no era sólo acotar la militarización “sino la defensa a pensar diferente, a actuar distinto, a defender creencias y convicciones que rebasan al Senado”.

SEGUIR LEYENDO: