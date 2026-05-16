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Crueldad animal en Veracruz: lanzan pollos vivos desde carro alegórico durante carnaval, activistas exigen sanciones legales

Algunos de los animales lanzados no fueron atrapados por la multitud y chocaron contra el suelo

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A través de un video difundido en redes sociales, se observa como personas que viajan a bordo de un carro alegórica arrojan pollos vivos a una multitud que se encuentra en los laterales.

Organizaciones y defensores de los derechos animales han alzado la voz para condenar un acto de crueldad animal ocurrido durante una festividad en Medellín de Bravo, Veracruz: el lanzamiento de pollos vivos desde un carro alegórico en movimiento, lo que ha generado indignación y demandas de sanción por parte de la sociedad civil.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa como personas que viajan a bordo de un carro alegórica arrojan pollos vivos a una multitud que se encuentra en los laterales.

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Les arrojan también frutas, como piñas, sin embargo, se ve cómo algunos no atrapan a los pollos por lo que estos terminan estampados contra el suelo.

El video es corto, dura apenas 15 segundos pero la indignación que causó permanece en redes sociales, donde usuarios y colectivos denuncian los hechos como actos de crueldad animal.

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La Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales en el Estado de Veracruz, CADAV, emitieron un comunicado en el que exigieron que los responsables sean castigados de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Animal que protege a los animales de maltrato.

Exigen cumplimiento de la ley y protección a los animales

CADAV exigió al Ayuntamiento de Medellín de Bravo y al presidente municipal, Samuel Acosta Martínez, que se pronuncien públicamente y apliquen las sanciones correspondientes por este hecho que, consideran, lastima profundamente tanto a los animales como a la sociedad veracruzana.

“Lanzar pollos desde un vehículo en movimiento no es una tradición ni diversión: es crueldad animal”, señalaron quienes se han manifestado contra lo sucedido.

De acuerdo con los testimonios y materiales difundidos, los animales fueron sometidos a terror, estrés extremo, golpes, fracturas y, en algunos casos, a la muerte, únicamente como parte de un espectáculo. La Ley Federal de Sanidad Animal sanciona estas prácticas, y la sociedad ya no acepta que actos de violencia contra los animales sean vistos como entretenimiento, aseveró la organización.

Además, recordaron que en Veracruz, la legislación reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección, lo que obliga a las autoridades a prevenir y sancionar el maltrato. Tanto la Constitución local como la federal prohíben el maltrato animal y establecen la obligación de garantizar la integridad y bienestar de los animales.

De igual modo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore en la denuncia y aporte evidencia en posibles casos de maltrato animal, reforzando la vigilancia y la aplicación de la ley.

“La sociedad ya no acepta actos de violencia contra los animales normalizados como entretenimiento”, enfatizaron. Las leyes existen para cumplirse y es responsabilidad de todos exigir su aplicación para proteger la vida, la integridad y la dignidad de los animales.

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