El dardo que Antonio Carlos Santos lanzó al Piojo Herrera

A pesar de que llegó a uno de los planteles más completos y competitivos de la Liga MX, Miguel Herrera no ha podido tener los dividendos deseados al frente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Al respecto, Antonio Carlos Santos recordó su paso como entrenador de las Águilas del América y catalogó su trayectoria como un fracaso a pesar de que el Piojo fue el responsable de dos títulos de liga para el equipo de Coapa.

Durante una entrevista para el medio ESPN, el exfutbolista de las Águilas del América aseguró que el destino del entrenador con los Tigres no será otro sino la no obtención de títulos. Además, mencionó que sus métodos en el banquillo no son los más adecuados, motivo por el que no pudo ganar más trofeos con el equipo de la Ciudad de México.

“Herrera siempre fue un mal entrenador, Ahí está con Tigres. Cuántos torneos tuvo en América y ganaba cada tres años. Lo dejábamos y era fracaso tras fracaso. Con Tigres va a pasar lo mismo: fracaso tras fracaso”, destacó ante el medio de comunicación en vísperas del cierre del torneo de Apertura 2022.

En la actualidad, el equipo de San Nicolás de los Garza se ha consolidado como la tercera plantilla más valiosa del futbol mexicano. Su valor, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, es de EUR 66.3 millones. Se encuentra por debajo del Club de Futbol Monterrey, que registra EUR 81.1 millones, así como un peldaño por encima del Club de Futbol América, cuya plantilla está valorada en EUR 66.2 millones.

A pesar de ello, desde su llegada al equipo, el Piojo Herrera no ha conseguido levantar la copa. En el torneo de Apertura 2021 fue cuarto lugar general y su paso se extendió hasta la semifinal. Al siguiente semestre mejoró su estadística y finalizó en el segundo peldaño, aunque tampoco pudo llegar más allá de la antesala de la gran final del futbol mexicano y fue eliminado por el Atlas.

En el actual certamen, a una jornada de finalizar la temporada regular, los universitarios se perfilan para finalizar en la quinta posición general, es decir, el primer lugar de los puestos de repechaje a menos que el Club Santos Laguna pierda su último encuentro y los del Piojo Herrera acumulen las tres unidades. El resultado sería el más desastroso desde su llegada al estado de Nuevo León.

¿Cómo fue el paso del Piojo Herrera con las Águilas del América?

A pesar de que ha dirigido a equipos como Atlante, Rayados de Monterrey, Tecos de la UAG, Xolos de Tijuana, Águilas del América y Tigres de la UANL, el Piojo únicamente ha sido campeón de liga en dos ocasiones. Las dos coronas que se adjudicó fueron al mando de los azulcremas en el torneo de Clausura 2013 y en el de Apertura 2018, en ambas ocasiones contra el Cruz Azul, aunque también obtuvo un trofeo de Copa MX y Campeón de Campeones.

Con el equipo de Coapa, Herrea logró convertirse en el entrenador de la institución con más victorias en partidos oficiales. En septiembre de 2020 logró su victoria número 134 contra los Cañoneros de Mazatlán y rompió el récord que, hasta entonces, tenía el mítico estratega José Antonio Roca.

A pesar de ello, se perdió la oportunidad de convertise en el entrenador de las Águilas con más campeonatos cuando cayó en la final del Apertura 2013 y el Apertura 2019 ante el Club León y los Rayados de Monterrey, respectivamente.

