“Lo Que Callamos los Actores”: todo sobre el nuevo talk show que contará la vida de las estrellas

Haniel Usla será la productora y presentador del proyecto (Foto: Instagram/@qrsmartpeople)

En la industria del entretenimiento es frecuente encontrarse con casos donde las mujeres llevan roles como presentadoras, protagonistas, cantantes y demás, sin embargo todo todo lo que hay detrás de un producto audiovisual raramente cuenta con una intervención directa de ellas, aún cuando la mayoría de estos proyectos tiene como público meta al sexo femenino.

Rompiendo el paradigma y sumándose a tendencias internacionales, más de una mujer dentro del mundo del entretenimiento ha buscado ser partícipe de sus proyectos. Haniel Usla es un ejemplo de ello en México, pues a pesar de contar con amplio currículum dentro del mundo de la actuación, pues ha laborado en grandes series como La Guzmán -Imagen Televisión- o El Galán con Humberto Zurita -para Star +-, ahora estrenará su propio talk show.

Lo Que Callamos los Actores se sumará a la lista de programas creados con un formato de televisión pero que tiene la finalidad de ser transmitidos en YouTube en el mes de octubre. La nueva serie de entrevistas donde grandes actores como Luis Felipe Tovar, Laura de Ita, Florencia Ríos, Adrián Ladrón y muchos más, confesarán todo aquello que han vivido durante su profesión, así como datos curiosos de algunos de sus proyectos o hasta vivencias sumamente personales, tratará de conquistar tal y como otros formatos lo han hecho.

La actriz aseguró que será un proyecto diferente a los vistos en sus series (Foto: Cortesía)

“Este programa me encanta porque es un proyecto audiovisual necesario para los actores profesionales y principiantes, donde voy visitando a mis colegas en sus casas para conocer las historias de los actores mexicanos que nos representan en el extranjero y que admiramos todos porque los conocemos de toda la vida y pues bueno ahí se compartirá un momento en el que ahora conoceremos su espacio creativo, cómo abordan los personajes, quiénes son esas personas detrás de los personajes que queremos”, comenzó a narrar la presentadora en Infobae México.

Además de contar con una propuesta innovadora en el mercado mexicano, aunque con un formato muy conocido y bien aceptado entre los televidentes y la gente que consume contenido vía streaming, otro de los aspectos que harán Lo Que Callamos los Actores un proyecto diferente, es el hecho de que cuenta con la intervención y producción cien por ciento de mujeres, algo que no es muy común en la industria.

Haniel Usla ha realizado trabajos para Televisa, Imagen Televisión y plataformas de streaming (Foto: Instagram/@haniel.usla)

“Yo me siento actriz y productora, no una más que otra, porque estoy de un lado pero aprendo del otro a la vez. Nunca me ha gustado quedarme solo con la faceta de conducción a pesar de que empecé en Televisa Veracruz y Guadalajara, pero ahora quería conocer esto. Es una onda más como documental talk show porque llego y pues yo misma soy la hoster. Necesitamos a más mujeres de este lado”, agregó.

“Me ha tocado en esta industria el tener que hacerme de un carácter para poder seguir, porque me tocó muy joven, a los 24 coordinar un piso en televisión y claro hay señores de 60 años que tiene 40 años en la empresa y llega una chavita que les dice ‘Ahora vamos para allá’, ‘Me ayudas en esto, haz aquello’ y obvio no les parecía, incluso se reían en mi cara, pero vas agarrando el carácter para salir adelante”, externó.

El proyecto estrenará en octubre del 2022 (Foto: Instagram/@haniel.usla)

La producción de contenido para la industria del entretenimiento pocas veces ha estado a cargo de mujeres y aunque los caos que hay son de gran éxito, dentro de las histonas siguen existiendo diversos patrones que narran cómo el sexo femenino se ha tenido que acatar a las indicaciones de un hombre, algo que nuevos talentos mexicanos ya no están dispuestos a tolerar y por lo que este tipo de programas buscan cambiar.

SEGUIR LEYENDO: