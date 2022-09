“Uso político de la justicia”: Damián Zepeda acusó que Morena extorsionó a Alito

Damián Zepeda acusó uso político de la justicia contra Alito Moreno (Foto: Senado)

En medio de la discusión final en el Senado de la República sobre la reforma en materia de seguridad ciudadana que ha tenido eco en las últimas semanas, el senador de Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda acusó que, en principio, la iniciativa de corte “militarista” se dio por el “uso político de la justicia” por parte del partido en el poder contra Alejandro Alito Moreno.

Luego de que en San Lázaro se aprobó el dictamen que extiende la presencia de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, en el Senado se logró frenar la votación, por lo que la discusión regresará a comisiones. Sin embargo, en plena discusión, el expresidente del PAN acusó que no era una casualidad que el grupo de Morena alcanzara la mayoría en la Cámara Baja.

“El único motivo por el cual estamos hoy aquí debatiendo esta reforma para militarizar el país es porque el gobierno hizo uso político de la justicia y logró por esa vía los votos en la Cámara de Diputados”

Mil veces NO a la estrategia que en 16 años ha bañado a México en sangre.



Dejemos de hacernos tontos y garanticemos PAZ.



¡¡Seamos valientes, rechacemos pactos de impunidad o abusos de poder y acabemos con la violencia que aterroriza a todos los abandonados por @lopezobrador_!! pic.twitter.com/k4Ui7xCxso — Damián Zepeda (@damianzepeda) September 21, 2022

“Porque no necesita uno tener la gran inteligencia para darse cuenta lo que pasó en la Cámara de Diputados, yo no soy ni fiscal ni juez para declarar culpable a alguien ni exonerarlo, pero no soy tonto”, acusó el senador.

El panista aseveró que la traición del tricolor a la alianza Va por México se dio a causa de los constantes ataques que sufrió Alito Moreno por parte del gobierno federal, entre amenazas y presiones, lo que llevó a la bancada priista en San Lázaro a presentar una reforma en beneficio de los intereses de Morena.

“Es público y notorio cómo había un ataque brutal, frontal contra el diputado y dirigente nacional del PRI. Escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, amenazas de quitarle su comisión; le abrieron un juicio de desafuero y milagrosamente en cuanto la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa contraria a lo que se habían comprometido a hacer, que era evitar la militarización del país, y le dan a Morena lo que desea, desaparece completamente todo el escándalo político”.

De acuerdo con las especulaciones, Morena se quedó a diez votos de reformar la Constitución (FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Zepeda cuestionó la culpabilidad de Alito frente las acusaciones de corrupción que se destaparon tras los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y por las que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) abrió una carpeta de investigación contra el diputado.

“No estoy diciendo si era culpable o inocente, pero si era culpable como decía el gobierno de Morena, entonces esto fue un pacto de impunidad, y si no era culpable, entonces fue un abuso de poder usando la justicia para presionar los votos. Ambos son igual de indignos, y tenemos que hablar de ello público y fuerte para que acabe ese mal que ha podrido la vida pública de este país”, afirmó.

En tanto, aseguró que no tenía nada de digno aprobar una reforma con el uso político de la justicia. “Por ese motivo jamás le voy a dar mi voto a favor a algo que implique ese tipo de oscuros acuerdos”, sentenció el político.

Se frenó la votación para dejar al Ejército en las calles hasta 2028 (REUTERS/Henry Romero)

El debate y votación del dictamen en discusión se suspendió, luego de que Morena y sus aliados no lograron conseguir los diez votos que le faltaban para tener la mayoría calificada y poder aprobar la reforma. La iniciativa, la cual llegó sin cambios desde la Cámara de Diputados, tendrá que someterse a un segundo periodo de debate.

La decisión se tomó a mano alzada, tras la petición por escrito de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para que el dictamen regrese a discusión.

