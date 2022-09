Fernando Anzures: “El miedo nunca se te va a ir, pero puedes hacer cosas aún con miedo”

Archivo de evento de EXMA (Improtur)

México podría convertirse en el escenario de un nuevo récord Guinness al albergar el que sería el evento de marketing más grande del mundo. El EXMA 2022 es la ocasión que busca imporner esa marca. Tendrían que superar los 7 mil 500 asistentes que actualmente ostentan ese título. Aunque esta experiencia de marketing prevé que este 21 y 22 de septiembre contaran con más de 14 mil personas en su aforo. Aprender “Cómo hacer del miedo un aliado”, es el principal propósito que los congregará este miércoles y jueves en la capital del país.

“EXMA es la marca que construimos en Sudamérica hace nueve años, significa “educación en acción” a través de experiencias de marketing, y eso quiere decir que de ahora en adelante la educación va a cambiar mucho”, comentó a Infobae Fernando Anzures, fundador de esta plataforma. “La educación tradicional está un poquito desdibujada porque la manera en que la tecnología y el número de personas que se unen a las nuevas plataformas crece, deja a la educación rezagada en términos de la actualización que puede tener. Nosotros creemos que la educación tiene que ser accional, que se construya día a día. Desde esa visión hacemos eventos, diplomados y experiencias”, detalló.

Se trata de una plataforma enfocada en la realización de eventos presenciales y virtuales de marketing, así como en la generación de experiencias combinadas con contenido y socialización, teniendo como resultado un mayor aprendizaje. Todo esto, lo realizan a través de eventos temáticos, conferencias, talleres vivenciales y actividades in company.

Este 21 y 22 de septiembre llevarán a cabo evento EXMA 2022 cuyo lema es “Ferless Minds” (mentes sin miedo). Anzures contó que con la presencia de una veintena de personajes reconocidos a nivel mundial, entre ellos Tony Robbins, conocido como el más grande orador motivacional en el mundo, el evento en sí será un ejemplo de cómo ir detrás de tus metas aún con miedo, ya que buscarán romper el récord Guinness del mayor evento de marketing a nivel mundial, al esperar más de 14 mil asistentes (la marca actual es de 7 mil 500).

Y para enseñar cómo usar el miedo a favor, destaca, no habría mejor persojane que Robbins, quien se ha destacado también por trabajar con personas como la Madre Teresa de Calcuta, Will Smith, Michael Jordan, Sylvester Stallone u Oprah Winfrey.

Fernando Anzures, fundador de EXMA (Fuente: Cortesía)

“Para nosotros es vital la participación de Tony Robbins porque todos los mexicanos hemos tenido algún tipo de miedo; a lo desconocido, a la pandemia, a perder a una familia, a perder el empleo o un emprendimiento... Todos esos miedos nos llevan a una nueva configuración mental. Entonces, ¿cómo me quito los miedos?, pues poniéndose en acción. Robbins nos explica que los miedos efectivamente se pueden quitar, que es un trabajo de mentalidad, misma que ahora nos enseña en sus conferencias de este 21 y 22 de septiembre”, señaló el orador aclarando que “no es una conferencia de inspiración, es una conferencia de acción”.

Y para Anzures, ¿cómo se puede usar el miedo a favor?

“Dice un estudio de Harvard que el 60% de las cosas que creemos nunca van a pasar y que nuestra mente, a medida que va pensando algo, se va creando un miedo, porque el cerebro está hecho para proteger y cuando no le dices que no estás en peligro, te va a seguir protegiendo, ergo, te va a evitar cumplir muchos sueños por tratar de protegerte”.

Entonces, Fernando resaltó que lo que viene a enseñar Tony Robbins es cómo ha sido su travesía, cómo son los diferentes estudios y técnicas para bailar con tus miedos. “El miedo nunca se te va a ir, pero puedes hacer cosas aún con miedo. De hecho, el miedo no es malo. El miedo te advierte, te quita de peligros. Pero, ¿cómo diferenciar en dónde hay un peligro y en dónde hay una oportunidad? Es exactamente lo que vamos a aprender en tres horas de evento. Que puedes caminar con el miedo, como esa tan famosa frase que dice ‘y si tienes miedo, házlo”.

Fuente: Cortesía

Como primeros consejos, adelantó, para las personas que no se atrevan a llevar a cabo algún plan por miedo, Anzures apunta a la acción. “Si tú no te animas, nunca vas a ceder. Lo que tienes que hacer es encontrar tu propósito. Encontrar aquellas cosas que te gustaría intentar si no tuvieras miedo. Hacer una pequeña lista y decir ‘ok, ¿cuál es la que menos pena me da?’. Porque tenemos miedo a que nos rechacen, a que hablen mal de nosotros, a que nos critiquen. Y todos esos miedos, cuando te pones en movimiento, se van quitando”.

Otro de los puntos que el emprendedor considera clave para el éxito es tener un mentor, alguien que ya haya realizado en la vida lo que uno anda persiguiendo. “En la vida, la única variable que no se puede comprar es el tiempo. Entonces, cuando tú tienes un mentor, compras tiempo porque te estás ahorrando la brecha entre dónde estás y dónde quieres llegar”.

Igualmente importante en el camino hacia un objetivo, subrayó, es la voluntad, misma que para él viene del propósito de transformar realmente desde adentro algo. Y, ¿cómo encontrar esa voluntad?, para Anzures acudir a eventos como el EXMA, sin ser excluyente de otros, ese de gran ayuda ya que a veces “de manera individual no tenemos todas las respuestas, pero de manera colectiva podemos encontrar una mayor efectividad para que esto se dé. Cuando tú no encuentres voluntad en ti mismo, juntate con personas que ya hayan encontrado esa voluntad”.

El mayor aprendizaje que tuvo de Obama y su mejor consejo

Fernando Anzures ha coincidido en este tipo de eventos con personalidades de la talla del expresidente de EEUU, Barack Obama. Incluso compartió en el diálogo con Infobae cuál fue el más grande aprendizaje que este personaje le dejó.

“El mejor consejo, o aprendizaje, que recibí de Barack Obama es que no importa cuánto crezcas en la vida, cuando vayas con una persona hazle sentir que es importante. Cuando estás uno a uno con él te habla por tu nombre, conoce datos de ti, se toma el tiempo de investigar y leer de ti y de tu empresa, y el guio la conversación”, recordó. “No importa cuánto tienes, importa cómo te comportas con las personas con las que estás. Eso es lo que verdaderamente te da valor”.

Aunque el mejor consejo, recuerda el orador, se lo dio el que era CEO de Femsa cuando él iba a renunciar para emprender.

“Me lo dijo cuando renuncié porque decidí emprender y fue muy corto, me dijo ‘Fer: flujo de caja’, se refiere a que las compañías no se quiebran por falta de ventas, sino por falta de flujo de caja, es decir, que te deban todas las compañías y tú no tengas para pagar y no puedas seguir operando”. Entonces explicó que un emprendedor no puede seguir adelante si no tiene para pagar la renta, aún y que tenga una compañía muy exitosa, lo que ejemplificó con los negocios que cerraron a causa de los estragos de la pandemia.

Por último, Fernando Anzures compartió el mejor consejo que, consideró, él podría dar en estos momentos.

“El mejor consejo que yo daría: hagan una lista de las cinco cosas que te gustaría hacer en tu vida, y priorízalas del 1 al 5. Empieza por la quinta, si quieres. Pero no te quedes con las ganas de intentarlo. Olvídate de lo que digan los demás, acalla esas voces que te van a estar diciendo todo el tiempo que no puedes y construye, o fortalece, esa voz interior que te dice que tú viniste para hacer un cambio y persigue ese cambio. Empieza de a poquito hasta que te des cuenta que el mundo está lleno de locos capaces de intentar cualquier cosa”.





SEGUIR LEYENDO: