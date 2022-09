Coco Máxima: la primera mujer trans en participar en una producción de Disney Latinoamérica

Coco es actriz, modelo, reportera y cantante (Foto: Instagram/@cocomaxima)

El Repatriado llegará este miércoles 21 de septiembre a través de Star + y con ello una oportunidad histórica para la comunidad LGBT+, pero en particular para la trans, pues tendrán a su primera gran representante en Disney Latinoamérica, algo que años atrás más de uno no hubiera creído pues la casa del ratón ha tenido un perfil muy conservador debido a su público meta.

En medio de la exaltación por los símbolos patrios debido al Día de la Independencia Mexicana, la nueva apuesta original de la naciente plataforma de streaming fusionará la comedia, la acción y el drama tomando como eje central uno de los deportes donde el mexicano ha cobrado mayor popularidad a nivel internacional: el box. Leonel Reina (Ricardo Abarca) será un joven boxeador que enfrenta un complejo regreso a sus raíces al ser deportado a México, en donde vivirá nuevos desafíos al experimentar un choque cultural que lo hará replantear su identidad y la misión en su vida partiendo de su sueño deportivo.

Sin embargo, otro de los signos que caracteriza a la tierra Azteca por excelencia es su gran diversidad, en todos los sentidos, que no solo se limita a la gastronomía y sus cientos de culturas a lo largo de todo el país, sino también con su gente y lo que cada uno es. Como será el caso de Yadi, una mujer trans que aportará todo aquello que la comunidad le ha brindado a la sociedad por muchos años y que en otros proyectos no se ha reconocido, incluso se ha estereotipado erróneamente.

En entrevista con Infobae México, Coco Máxima nos contó lo importante que es tener representación de la comunidad trans en producciones de este tipo, siendo ella parte de y representando a, una apertura diferente a las ya dadas en otras producciones donde el hombre cisgénero regularmente lleva acabo dichos roles, abriendo el debate a si deberían, o no.

“Creo que es un paso muy grande dentro de la comunidad LGBT+ latinoamericana, porque si hay muchas historias que hemos estado viendo en otras plataformas donde meten la temática trans y lo tratan de normalizar, pero la diferencia que tiene El Repatriado, con meter a Yadi, es que tiene una vivencias e historias muy reales que vivimos todas las mujeres trans: batallamos en conseguir trabajo, la gente tiene estigmas hacer de ser una mujer trans, así que todos esos factores se ven reflejados en la serie”, inició.

Coco Máxima si bien tiene un amplio currículum, pues además de ser egresada de La Universidad de Música y Tecnología GMARTELL y ARTESTUDIO de la Ciudad de México, también es conductora y reportera, esta oportunidad actoral significó no sólo un gran alcancé profesional, sino también personal pues la ayudó a reconocerse a sí misma, como siempre supo pero por miedo, ocasionado por la sociedad, no lograba hacerlo.

“Para mí ha sido no solamente la oportunidad de demostrarme como actriz, sino también una súper y bella oportunidad de demostrar lo que es en el presente vivir como una mujer trans en México. Es muy importante este personaje porque no solo va a dejar ver esa parte de la sociedad medio machista, sino que también va a empoderar a la mujer trans, a las personas que ni siquiera se atreven a decirlo o que ya lo hicieron pero aún no se atreven a salir al mundo”, agregó.

La representación de esa parte de la comunidad de la diversidad, al igual que los personajes gay y lésbicos, históricamente ha sido con perfiles cargados de estereotipos, así como circunstancias sin trascendencia donde si pasa o no algo con el personaje no afecta el resto del universo narrativo.

“Necesitamos más personajes así. La televisión muestra como todo el lado negativo y pesado o incluso el pasado, pero ahora es momento de hablar del presente y lo que se está viviendo ahora”.

¿Los hombres y mujeres cisgénero deben interpretar personajes trans?

“Sobre el debate, que es muy delicado, lo hablé con otras compañeras trans del medio artístico y llegamos a la misma conclusión: México todavía tiene muchos estigmas sobre cómo somos nosotras y de cómo los hombres se sienten cuando son atraídos por nosotras. Entonces es delicado que lleguen estos actores a interpretarnos de una manera vulgar”, finalizó.

