Chapu Garza y la desmitificación de los estereotipos LGBT+: “No se le nota mucho”

Chapu Garza fue conductor de "Catfish México" para MTV (Foto: Instagram/@chapugarza)

En el marco del mes del Orgullo LGBT+, la importancia de hablar sobre los estereotipos, que durante años han inundado la memoria colectiva de la sociedad mexicana de forma negativa, es más que indispensable. La representación de la comunidad en los medios de comunicación en gran parte depende de ello, por lo que un estigma social suele ser la última palabra para que alguien sea contratado, o no.

En entrevista para Infobae México, Chapu Garza, quien algunos recordarán por haber sido el Buga Reportero o que ahora lo pueden ver en el matutino principal de Televisa -Hoy-, platicó sobre las grandes problemáticas que los miembros de la comunidad no solo sufren en su día a día por los estereotipos, sino también en cómo eso afecta hasta en la carrera profesional de todo aquel que quiere pertenecer al mundo del entretenimiento.

Colabora en "Hoy", de Televisa (Foto: Instagram/@chapugarza)

“La parte buga fue para burlarme de cómo podía dar a entender que malamente me ha ayudado a entrar a más medios al no parecer gay, que es una cosa muy tonta porque ¿Quién parece gay?, ¿Qué es ser gay?, que es otra pregunta que también me hago mucho. Entonces yo soy el estereotipo justo de eso, de este hombre blanco, heteronormado, que a lo mejor ‘no se le nota mucho’ y que de repente puede llegar a ser el mismo machista del típico hombre cisgénero heterosexual, juego mucho con eso”, inició a relatar.

Aunque los grandes reflectores comúnmente están puestos en la televisión, el teatro logra una conexión y comunicación mucho más directa con el público y por ello es importante no solo consumirlo, sino también tener apuestas LGBT+ hechas, actuadas y enfocadas a la temática. Sobre ello, el integrante de Infieles mencionó:

“Me invitaron a hacer un personaje que se parecía mucho a mí y podía identificarme con muchas cosas del mismo. Lo probé, me gustó y le ha gustado a muchísima gente. Todos los personajes de Infieles son estereotipos, los cuales los presentamos y los evidenciamos para poderlos romper, porque creo que es la primera manera de poder detectarlos. Nos reímos de los estereotipos y a través de la comedia se pueden derribar muchas barreras”, expresó.

“El teatro no es una forma de ‘Aquí está, así tienes que actuar tú’, lo comparo mucho con la misa, en la misa te dicen mucho que decir, pero en el teatro no; te presento una situación tú interpretas la manera que tú quieras y lo que sugerimos -o yo sugiero- es analiza qué parte de eso eres para que lo hagas o no lo hagas, para que te des cuenta que tan tóxico es lo que están haciendo los que están allá y tú lo transformes en tu vida de la manera en que tu quieras, pero que lo puedas ver para saber quién has sido de esos personajes o estereotipos”.

La versión pride puede ser disfrutada los jueves en el Marketearo (Foto: Instagram/@infielesteatro)

“Demostrémosle a la gente que con nuestro talento podemos hacer cosas”

A pesar de que el principal obstáculo para los miembros de la comunidad LGBT+ es el estigma social que se tiene sobre ellos, la defensa se encuentra en la responsabilidad de que con talento se respalde el trabajo.

El actor y conductor hablo sobre las oportunidades laborales en medios de comunicación para las personas LGBT

“Es importante demostrarle a la gente que seas quien seas el talento es lo que va primero; el saber hablar, conducir e informarte muy bien. Esto porque también he visto casos, pasando al otro extremo aunque son muy pocos, que dicen que no los aceptan por ser quien son y no es cierto, no los aceptan porque a lo mejor no saben hablarle a una cámara, entonces mejor preparémonos todos y demostrémosles de una buena manera, hagamos buenos cursos, mejoremos nuestra dicción… demostrémosle a la gente que con nuestro talento podemos hacer cosas”, finalizó.

