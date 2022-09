Así fue la dura recomendación que Pati Chapoy le hizo a Christian Nodal respecto a su carrera

Christian Nodal y Pati Chapoy (Fotos: Instagram)

Desde su polémica ruptura con Belinda y el inicio de su relación con Cazzu, Christian Nodal no ha dejado de dar de qué hablar y, tras ser captado en fechas recientes en aparente estado de ebriedad después de dar un concierto en Las Vegas, Nevada, las críticas hacia el intérprete de regional mexicano no han parado.

Ante esto, Pati Chapoy no se quedó callada y durante una reciente emisión de Ventaneando no sólo lanzó algunos duros comentarios sobre el cantante de éxitos como Botella tras botella,Ya no somos ni seremos o No te contaron mal, sino que aprovechó para lanzarle una recomendación.

Todo sucedió mientras los conductores hablaban sobre el más reciente incidente del famoso, pues en redes sociales comenzó a circular un video donde parecía que Nodal no podía mantenerse en pie debido a la cantidad de alcohol que presumiblemente habría ingerido. Asimismo, en el clip se ve como personal de seguridad lo apoyó y le abrieron paso ante la gente que se encontraba en el lugar.

“Deja las fachas, el estado, lo van cargando, va que ya no puede caminar de lo pasado de copas”, comenzó a comentar Pati Chapoy.

En este sentido, los presentadores del vespertino de TV Azteca dieron su opinión al respecto y coincidieron en que aparecer así públicamente podría afectar la imagen del oriundo de Caborca, Sonora.

Además, Chapoy señaló que Christian Nodal había llegado a un punto en su carrera donde necesitaba nuevamente la intervención de sus padres, ya que su trayectoria podría quedar comprometida por este tipo de apariciones públicas.

“Los papás deberían de volver a acercarse a su hijo y cuidarlo, es que él los hizo a un lado, muy lamentablemente, muy mal hecho, muy mal hecho”, sentenció.

Daniel Bisogno intervino en este punto y destacó que los padres del cantante de Adiós amor fueron de los pocos en la industria que sí apoyaron de forma efectiva a su hijo, por tanto, consideró que la decisión de Nodal respecto a ir por su cuenta fue errónea.

A esto, Pati Chapoy aseguró que más allá de las controversias, Christian Nodal era un artista con muchas aptitudes, pero decidió mandarle una tajante recomendación.

No se le quita lo talentoso [pero] debes de cuidarte arriba y abajo del escenario.

Flor Rubio arremetió contra Christian Nodal

Flor Rubio, otra famosa conductora de espectáculos, se mostró disgustada con Christian Nodal después de enterarse que el famoso le dedicó la misma canción a Cazzu que a Belinda.

Fue durante la transmisión del martes pasado en Venga la Alegría, donde Flor tachó de ardido al cantante y mencionó que no era necesario hacer ese tipo de cosas.

“Hoy estoy enojada con Christian Nodal, estoy enojada, qué necesidad como diría Juan Gabriel. No hay necesidad”, comenzó a decir.

En ese momento, Ricardo Casares coincidió con Flor y apuntó que tener ese tipo de conductas podrían ser perjudiciales para el cantante de éxitos como Adiós Amor. A ello, Rubio rápidamente contestó de forma tajante.

“¿De qué murieron los quemados? De ardidos, perdón, pero ya no”, sentenció.

El video video fue tomado durante un reciente concierto del cantante de 23 años. En el fragmento audiovisual se puede apreciar a Nodal en el centro del escenario con una guitarra en sus manos y, antes de continuar con su presentación, hizo una pausa para externar unas románticas palabras en honor a Cazzu, además de dedicarle la canción de Joan Sebastian Eso y más, misma melodía que entonó en una ocasión para Belinda.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, añadió Nodal sin saber que sus palabras le traerían una ola de críticas.

SEGUIR LEYENDO