Emilio Marcos fue abucheado en redes sociales por su versión de Alejandro Fernández en “El Último Rey”

El Último Rey: El Hijo Del Pueblo se estrenó pese a todo pronóstico, crítica o posible demanda. A unas horas del estreno de su primer capítulo titulado “El reencuentro de Dalia Vicente” la audiencia abucheó en redes sociales la interpretación de la mayoría de sus protagonistas, siendo Emilio Marcos el principal afectado por lo que fue calificado como la “peor” interpretación de Alejandro Fernández.

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández continúa logrando su cometido y es que durante la emisión de su estreno polémico se posicionó como lo más hablado en Twitter con el hashtag #ElUltimoRey como la tendencia número uno a nivel nacional así como el nombre de algunos de sus actores entre los siguientes lugares, dejando el debate de no ver el proyecto en segundo plano pues “la mala publicidad” beneficio más de lo que pudo perjudicar.

La versión juvenil de Alejandro Fernández que el productor Juan Osorio le otorgó a su hijo parece no haber sido del agrado del público y es que hasta sus fans más leales -que nacieron en la ya conocida pareja Aristemo- mencionaron que los diálogos y escenas que se le otorgaron habían hecho que su trabajo se viera afectado en la mayor parte de sus apariciones, siendo calificada su actuación como “acartonada”, “exagerada” e incluso cuestionada de porque él fue asignado para interpretar al Potrillo si físicamente “no se parecen”.

“Cuestionable todo lo que pueda haber en esta serie por lo que está haciendo Televisa, pero lo que hizo Juan Osorio con el papel de Ale en manos de su hijo si fue un golpe bajo”, “Podemos hablar de lo malo que fue nuestro hermoso Emi Marcos como Alejandro Fernández”, “Emilio tiene un potencial enorme y desde los últimos proyectos de verdad que no me gusta nada en lo que participa”, “Emilio Marcos pertenece a la nueva generación de hijos de famosos, y aunque él sí tiene éxito definitivamente este papel de Ale Fernéndez no era para él”, “Habrá que ver los siguientes capítulos, pero al menos en este no me gusto nada su actuación y eso que me encanta él”, escribieron usuarios de Twitter.

Una de las principales molestias por parte de los fans de la dinastía Fernandez incluyendo a los del intérprete de éxitos como Me Dediqué A Perderte, Sé Que Te Duele o Me Hace Tanto Bien fue que ellos consideraron la participación del hijo del productor con Niurka Marcos como un acto de nepotismo descarado que su actuación en el proyecto no logró justificar.

Por su parte, Emilio Marcos se ha mostrado muy contento por el proyecto que Televisa Univision le asignó a su padre y aunque por el momento no ha escrito nada referente a la ola de críticas que ha recibido su trabajo, en días pasados dejó una serie de fotografías y mensajes donde se le podía observar contento por la bioserie y hasta la calificó como un trabajo de “pura calidad”.

“Hey raza, se la rifan. Ando bien excitado por todo lo que se viene. Ojalá les guste lo que se está haciendo, pura calidad #ElUltimoRey”, escribió en su cuenta de Twitter donde cuenta con más de 265 mil seguidores. Aunque en su cuenta de Instagram si compartió las felicitaciones que colegas de profesión o fans muy cercanos le hicieron llegar desde sus perfiles.

Emilio Marcos no fue el único afectado por el proyecto, Pablo Montero tampoco cumplió las expectativas que televidentes manifestaron en sus redes sociales, pues se aseguró que el proyecto fue realizado con mucha rapidez por lo que que en parte los diálogos, secuencias y trama no ayudan a que los actores también interpreten de manera adecuada.

