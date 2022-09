“Si fuera mexicano, yo sería el primer militante de Morena”: los mensajes de Evo Morales y José Mujica para los militantes del partido

Mario Delgado, presidente de Morena, y Evo Morales, expresidente de Bolivia (Twitter: @mario_delgado)

Entre los invitados de honor a los festejos de la Independencia de México, encabezados propiamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvieron los exmandatarios de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, con cuyos ideales se identifica el mandatario mexicano. Aprovechando la visita, el presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista), Mario Delgado, pidió a ambos personajes que enviaran un mensaje a los congresistas de su partido.

“Si fuera mexicano, yo sería el primer militante de Morena”, dijo con mucha seguridad el expresidente de Bolivia, estrechando la mano de Delgado, quien compartió los mensajes de ambos políticos a través de su cuenta de Twitter. “Siento que es un movimiento político del pueblo”, añadió.

Y es que Morales recordó su eterno agradecimiento con López Obrador, por el asilo político que le dio en 2019. “En Bolivia de por vida van a recordar al hermano Andrés, presidente de México. En Bolivia es inmortal el hermano presidente, no solamente por salvar la democracia, sino por salvar nuestra vida, y mi cariño, respeto y admiración al pueblo mexicano”.

Evo, quien también se siente identificado con la ideología de López Obrador, aseguró que Morena “es la fuerza política más grande en la historia de México. Si los líderes no buscan la igualdad, pariendo políticas para la gente más humilde... los pueblos humildes nunca olvidan eso... En mi experiencia, quieros decirles a las delegadas y a los delegados: nunca claudicar en su posición ideológica”.

Y también aprovechó el momento para compartir su idea sobre una de las áreas en la que él cree que, de organizarse, la región latina podría volverse potencia: el litio. “Si nosotros México, Bolivia, Argentina, Chile industrializamos el litio, mediante 11 estados, tenemos una gran oportunidad para ser potencia del litio en todo el mundo”

Por último, Morales señaló que la llegada a la presidencia mexicana de AMLO, representó una esperanza en la región. “Después que llegó el hermano López Obrador a la presidencia, hubo una luz de esperanza; ganamos en Perú, ganamos en Chile, ganamos en Colombia, el próximo mes en Brasil... es una rebelión democrática ante el imperio, y esta generación somos los herederos de la historia”.

Mientras que el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, prefirió utilizar una retórica un tanto más general, utilizando su mensaje para reflexionar sobre los partidos políticos y sus funciones dentro de la sociedad.

“La vida entera es una lucha por ir subiendo los escalones que componen la construcción de la civilización humana. Nunca llegamos al cenit, ni a la sociedad perfecta, porque no somos perfectos. Paso a paso, cada generación intenta sumar algo, con avances, con retrocesos, con caídas, no es rectilíneo; pero todo lo que es progreso humano es porque hubo gente que luchó por ello. Nada cae regalado del cielo”, puntualizó el uruguayo.

Después, puesto que el mensaje sería transmitido en el Congreso Nacional de Morena, continuó diciendo: “La voluntad humana no puede sola, pero no hay nada sin voluntad organizada, esos son los partidos políticos, un pacto colectivo que se transmite de generación en generación y se va readecuando por los cambios que pone el tiempo, pero que sabe que uno depende de los otros. Esta es una coyuntura que están en el gobierno transformando al país, pero ¿cuánto le falta al país?”.

No obstante, también lanzó una advertencia al movimiento: “Los partidos también se apolillan, también envejecen”, y reiteró que, para él “la historia humana no la cambian los caciques; lo que dan las fuerzas es cuando hay mucho pueblo que respalda la razón. Ojo que los gobiernos desarman los partidos, y si no miren la historia del PRI. Si la gente no tiene confianza, pierde la fe en los partidos”, concluyó.

La visita de ambos políticos en México obedece a una la serie de invitaciones enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para acudir a la fiesta de conmemoración de la Independencia nacional.

A menos de 10 días del “Grito de Independencia”, el mandatario adelantó quiénes podrían ser los invitados especiales que asistirían al evento conmemorativo. En la lista dada a conocer en la conferencia matutina del 7 de septiembre figuraron 11 invitados, entre ellos se encontraba Evo Morales, mismo que para esa fecha ya había confirmado su asistencia.

Finalmente el 15 de septiembre, Marcelo Ebrard dio la bienvenida al expresidente de Bolivia, así como al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, también invitado de honor en las fiestas patrias. Aunque la reunión no fue bien vista por diversos usuarios quienes expresaron su rechazo.

“Evo será bienvenido por ti, no hables por todos”, “Don Pepe es un tema aparte, el otro es una burla”, “De los tres el único, respetable es José Mujica, los otros 2 tienen antecedentes y los buscan”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Ebrard.





