México

Presidenta de Morena afirma que gobierno de México supera a Suecia, Francia y Finlandia en confianza de su ciudadanía

Ariadna Montiel afirma que el país alcanza 53% de respaldo ciudadano

Guardar
Google icon
Sheinbaum celebró que la Corte de EEUU mentiene la nacionalidad por nacimiento. | Presidencia
Ariadna Montiel Reyes afirmó que México se ubica entre los cinco países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en su gobierno, con 53% de respaldo. | Presidencia

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que México se ubica entre los cinco países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en su gobierno, con 53% de respaldo, de acuerdo con un tuit publicado este 30 de junio.

Montiel destacó que eso implica que los mexicanos tienen mayor confianza en su gobierno que países como Suecia, Francia y Finlandia.

La fuente de la presidenta de Morena es un video que Montiel adjunta con un fragmento de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que 53% de la población manifestó confianza alta o moderadamente alta” en el Gobierno Federal, por encima del promedio de la OCDE de 40.1%.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el promedio de confianza es de 40.1%, mientras que en México es del 53%. Crédito: X/@A_MontielR

Sheinbaum agregó en ese mismo fragmento que entre 2023 y 2025 México registra niveles estables de confianza en el Gobierno Federal y que el país está “arriba de Suecia. También dijo que por encima del promedio de México “solamente” están Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

La presidenta hizo una comparación de la población de los países. De los cinco que tienen el más alto nivel de confianza de la ciudadanía, México es el que tiene mayor densidad poblacional, con 134 millones de habitantes, mientras que Suiza solo tiene 9.

PUBLICIDAD

Sheinbaum rechaza que su gobierno actúe con miedo a Estados Unidos

Mujer de cabello oscuro con camisa estampada habla en atril con micrófono, escudo nacional mexicano y círculo con bandera de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum respondió a rumores sobre una supuesta subordinación política y dijo que parten de mentiras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este 30 de junio las versiones sobre un presunto miedo a Estados Unidos o al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que esas lecturas son misóginas.

Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a los rumores difundidos en días recientes sobre una supuesta subordinación política. La presidenta afirmó que esas suposiciones parten de mentiras y agregó que, tratándose de una mujer, en el fondo expresan misoginia.

“Es que es increíble, de verdad. Es una capacidad de decir mentiras impresionante. Y la otra, es increíble de una mujer, porque en el fondo es mucha misoginia, dijo la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que no se puede conducir al país con la dinámica cotidiana de su administración pensando en algo distinto al pueblo mexicano. En ese mismo mensaje rechazó la idea de que otra persona tome decisiones por ella. “Cuando hay convicción es imposible suponer que alguien gobierna por uno”, señaló.

La presidenta respaldó su respuesta con una referencia a la medición de la OCDE. A partir de esa lectura, Sheinbaum afirmó que la encuesta no sería compatible con la imagen de una presidenta temerosa. Añadió que “es la valentía con la que ha enfrentado cualquier adversidad el pueblo de México. Esa es la que se contagia, expresó.

El Gobierno de México abrirá foros sobre IA, redes sociales y celulares tras el Mundial 2026

Tras el Mundial de Futbol 2026, abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles. (imagen ilustrativa | Infobae México)
Tras el Mundial de Futbol 2026, abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles. (imagen ilustrativa | Infobae México)

En la misma jornada, el Gobierno de México informó que abrirá una discusión nacional sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles cuando termine el Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con el anuncio, especialistas participarán en foros públicos desde el 19 de julio para revisar los efectos de las plataformas digitales. El análisis se centrará en menores de edad, en la adicción a redes sociales y en el uso de teléfonos celulares.

Sheinbaum adelantó que uno de los ejes de la discusión será la concentración de poder en pocas empresas tecnológicas y la forma en que se distribuye la información digital. La revisión también incorporará experiencias internacionales sobre regulación y encuestas dirigidas a madres y padres.

Entre las medidas que estarán sobre la mesa aparece la posibilidad de limitar el uso de celulares en escuelas. La presidenta dijo además que el debate sobre inteligencia artificial debe considerar tanto sus beneficios como los riesgos de su implementación en México.

El propósito, según expuso la mandataria, es construir una regulación que no se convierta en censura y que al mismo tiempo garantice un entorno seguro para la población, en especial para niñas, niños y adolescentes, con participación de expertos y de otros actores sociales.

Temas Relacionados

Ariadna MontielMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Anuncian nueva venta de “tarjetas del Mundial”: a partir de cuándo y cuántas habrá disponibles

En la reventa se han visto precios de venta de hasta 2 mil pesos

Anuncian nueva venta de “tarjetas del Mundial”: a partir de cuándo y cuántas habrá disponibles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia horas antes del partido

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia horas antes del partido

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Actores políticos que habrían facilitado, colaborado o filtrado información al grupo criminal están en la mira de la Fiscalía de Michoacán tras la detención de los dos líderes

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

Colectivos denuncian desplazamiento de más de 200 personas por violencia en Apatzingán

Hallan fosa clandestina en Sinaloa: las dos víctimas eran originarias de Querétaro y estaban desaparecidos desde 2025

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

Mar Contreras responde por qué fue eliminada del promo La Casa de los Famosos México y le contesta a Elaine Haro

DEPORTES

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? ya comienza entre aficionados el ¡Quiere volar!

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? ya comienza entre aficionados el ¡Quiere volar!

“La bendición del Chucho”: ecuatorianos recuerdan a Christian Benítez y confían en eliminar a México del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Álex Aguinaga ya eligió a su favorito para el duelo entre México vs Ecuador en el Mundial 2026: “Me gana el corazón”

Javier Aguirre envía mensaje de solidaridad a Venezuela": Les mando un abrazo"