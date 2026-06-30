Presidenta de Morena afirma que gobierno de México supera a Suecia, Francia y Finlandia en confianza de su ciudadanía

Ariadna Montiel Reyes afirmó que México se ubica entre los cinco países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en su gobierno, con 53% de respaldo. | Presidencia

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que México se ubica entre los cinco países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en su gobierno, con 53% de respaldo, de acuerdo con un tuit publicado este 30 de junio.

Montiel destacó que eso implica que los mexicanos tienen mayor confianza en su gobierno que países como Suecia, Francia y Finlandia.

La fuente de la presidenta de Morena es un video que Montiel adjunta con un fragmento de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que 53% de la población manifestó confianza “alta o moderadamente alta” en el Gobierno Federal, por encima del promedio de la OCDE de 40.1%.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el promedio de confianza es de 40.1%, mientras que en México es del 53%. Crédito: X/@A_MontielR

Sheinbaum agregó en ese mismo fragmento que entre 2023 y 2025 México registra niveles estables de confianza en el Gobierno Federal y que el país está “arriba de Suecia”. También dijo que por encima del promedio de México “solamente” están Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

La presidenta hizo una comparación de la población de los países. De los cinco que tienen el más alto nivel de confianza de la ciudadanía, México es el que tiene mayor densidad poblacional, con 134 millones de habitantes, mientras que Suiza solo tiene 9.

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Sheinbaum rechaza que su gobierno actúe con miedo a Estados Unidos

Claudia Sheinbaum respondió a rumores sobre una supuesta subordinación política y dijo que parten de mentiras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este 30 de junio las versiones sobre un presunto miedo a Estados Unidos o al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que esas lecturas son misóginas.

Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a los rumores difundidos en días recientes sobre una supuesta subordinación política. La presidenta afirmó que esas suposiciones parten de mentiras y agregó que, tratándose de una mujer, en el fondo expresan misoginia.

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“Es que es increíble, de verdad. Es una capacidad de decir mentiras impresionante. Y la otra, es increíble de una mujer, porque en el fondo es mucha misoginia”, dijo la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que no se puede conducir al país con la dinámica cotidiana de su administración pensando en algo distinto al pueblo mexicano. En ese mismo mensaje rechazó la idea de que otra persona tome decisiones por ella. “Cuando hay convicción es imposible suponer que alguien gobierna por uno”, señaló.

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La presidenta respaldó su respuesta con una referencia a la medición de la OCDE. A partir de esa lectura, Sheinbaum afirmó que la encuesta no sería compatible con la imagen de una presidenta temerosa. Añadió que “es la valentía con la que ha enfrentado cualquier adversidad el pueblo de México. Esa es la que se contagia”, expresó.

El Gobierno de México abrirá foros sobre IA, redes sociales y celulares tras el Mundial 2026

Tras el Mundial de Futbol 2026, abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles. (imagen ilustrativa | Infobae México)

En la misma jornada, el Gobierno de México informó que abrirá una discusión nacional sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles cuando termine el Mundial de Futbol 2026.

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De acuerdo con el anuncio, especialistas participarán en foros públicos desde el 19 de julio para revisar los efectos de las plataformas digitales. El análisis se centrará en menores de edad, en la adicción a redes sociales y en el uso de teléfonos celulares.

Sheinbaum adelantó que uno de los ejes de la discusión será la concentración de poder en pocas empresas tecnológicas y la forma en que se distribuye la información digital. La revisión también incorporará experiencias internacionales sobre regulación y encuestas dirigidas a madres y padres.

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Entre las medidas que estarán sobre la mesa aparece la posibilidad de limitar el uso de celulares en escuelas. La presidenta dijo además que el debate sobre inteligencia artificial debe considerar tanto sus beneficios como los riesgos de su implementación en México.

El propósito, según expuso la mandataria, es construir una regulación que no se convierta en censura y que al mismo tiempo garantice un entorno seguro para la población, en especial para niñas, niños y adolescentes, con participación de expertos y de otros actores sociales.

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