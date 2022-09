Con “México lindo y querido” Marcelo Ebrard dio la bienvenida a Evo Morales y José Mujica

Los tres fueron a comer al restaurante La Ópera (Foto: SRE)

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio la bienvenida a Evo Morales, expresidente de Bolivia, así como al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica. Cabe destacar que ambos son invitados de honor en los festejos patrios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Di la más cálida bienvenida a Evo Morales y José Mújica, entrañables amigos , luchadores por la justicia y la dignidad humana. Vienen a acompañar al pueblo de México por invitación del Presidente López Obrador, bienvenidos !!!”, escribió el canciller mexicano a través de su cuenta de Twitter, donde además adjuntó una fotografía.

Sin embargo, el recibimiento de Marcelo Ebrard no fue bien visto por diversos usuarios quienes aseguraron que no eran aceptados en el país. “Evo será bienvenido por ti, no hables por todos”, “Don Pepe es un tema aparte, el otro es una burla”, “De los tres el único, respetable es José Mujica, los otros 2 tienen antecedentes y los buscan”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Ebrard.

Di la más cálida bienvenida a Evo Morales y José Mújica, entrañables amigos , luchadores por la justicia y la dignidad humana .Vienen a acompañar al pueblo de México por invitación del Presidente López Obrador,bienvenidos !!! pic.twitter.com/hiiRD0yvCF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 15, 2022

Por lo que se puede ver en la foto, tanto el canciller como en los expresidentes se encontraban comiendo en el restaurante La Ópera, considerada una de las cantinas más antiguas del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues fue inaugurada en 1876. Hoy en día, es una de las cantinas favoritas por la clase política.

Asimismo, el canciller mexicano compartió fotografías de su visita al restaurante La Ópera a través de su cuenta de Twitter. “Con Pepe Mújica, bienvenido a México amigo querido !!”, escribió a través de un tuit. Además agradeció a todo el equipo del establecimiento por su atención y servicio.

Cabe destacar que la llegada de Evo Morales, como uno de los principales invitados, con el fin de conmemorar las fiestas patrias de este 15 y 16 de septiembre, se dio en medio de una ola de críticas.

En la misiva firmada por Andrés Manuel López Obrador y fechada el 10 de agosto se puede leer lo siguiente:

“En el marco de estas celebraciones me complace extenderle por esta vía la más atenta invitación para participar como invitado de honor en los eventos conmemorativos de la independencia de México, que se llevarán a cabo el próximo 15 y 16 de septiembre del presente año, en la Ciudad de México”.

Pepe y Evo pidieron México lindo y querido para festejar a nuestro país y nuestra hermandad latinoamericana : pic.twitter.com/gJjuzTh68c — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 15, 2022

Además especificó que sería un invitado de honor ya que “su labor diaria y lucha social coinciden y son representativas de los valores que conforman a nuestro país y por los que continuamos trabajando incesablemente”.

Esto ocasionó diversas críticas hacia el mandatario pues es la segunda ocasión que tendrá como invitado de honor a un representante de un régimen calificado como antidemocrático.

“Muchas gracias hermano del alma, López Obrador, por la invitación a celebrar las fiestas patrias de México en ese país que nos salvó la vida y sirvió de refugio ante la persecución de golpista en 2019. La integración de América Latina se sostiene en la solidaridad de sus pueblos”, escribió Evo Morales en su cuenta oficial de Twitter, tras la invitación del presidente mexicano.

AMLO recibió cientos de críticas por la llegada de Evo Morales (Foto: Twitter/evoespueblo)

Por otro lado, a pocas horas de que se lleven a cabo las celebraciones por la Independencia de México, miembros de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron por la llegada de Evo Morales en el pleno de la Cámara de Diputados.

