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Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación

La presidenta de México resaltó la disminución de homicidios dolosos como resultado de los trabajos de la institución

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Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)

Este 30 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió el acto conmemorativo del séptimo aniversario de la Guardia Nacional y reconoció el papel de la corporación en la reducción de 46% en los homicidios dolosos, la cifra más baja registrada en años recientes.

La institución, que nació en 2019 con el gobierno del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, cuenta hoy con más de 125 mil elementos y tiene como meta llegar a 170 mil al cierre de la administración.

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La Guardia Nacional en el centro de la política de seguridad

La presidenta subrayó que la consolidación de la Guardia Nacional es uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación entre las instituciones del sector.

“En 2019 nació la nueva Guardia Nacional, su creación representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas. El gobierno decidió construir una corporación nacional, profesional y permanente, capaz de proteger a la población, recuperar la paz y servir al pueblo con disciplina, cercanía y profundo respeto a los derechos humanos”, expresó Sheinbaum.

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Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)

La jefa del Ejecutivo federal también reconoció la vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la corporación, presentes tanto en tareas de seguridad como en atención a desastres naturales, siempre bajo los principios de honradez y honestidad.

Quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia”, afirmó la presidenta ante los elementos reunidos en el acto.

Destacan confianza de la ciudadanía en la GN

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, destacó los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI: 7 de cada 10 mexicanos confía en la Guardia Nacional, el nivel más alto de confianza registrado para cualquier institución de seguridad en el país.

La corporación opera actualmente con una estructura de 53 coordinaciones y 590 cuarteles distribuidos en el territorio nacional, lo que le permite mantener presencia en zonas de alta incidencia delictiva y en regiones vulnerables a fenómenos naturales.

Presentan balance operativo tras 7 años

Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum destaca a la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad a siete años de su creación. (Foto: Presidencia)

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, presentó el balance operativo de la institución desde su creación. Los resultados incluyen:

  • Detención de más de 45 mil personas vinculadas a hechos delictivos
  • Aseguramiento de 23 mil armas de fuego
  • Decomiso de 213 toneladas de droga
  • Desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas

Briseño Lobera también destacó el crecimiento estructural de la corporación: de 78 mil elementos al momento de su fundación a más de 125 mil en la actualidad, con proyección de alcanzar 170 mil al término de la administración de Sheinbaum.

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