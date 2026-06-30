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México quiere repetir la historia: 33 años después vuelve a enfrentar a Ecuador en un duelo de eliminación directa

Treinta y tres años después, México vuelve a enfrentar a Ecuador en un partido donde solo uno seguirá con vida en el Mundial 2026

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La Selección Mexicana llega invicta al duelo de Dieciseisavos de Final con la esperanza de escribir un nuevo capítulo frente al conjunto sudamericano.
La Selección Mexicana llega invicta al duelo de Dieciseisavos de Final con la esperanza de escribir un nuevo capítulo frente al conjunto sudamericano.

La Selección Mexicana afrontará este martes 30 de junio uno de los compromisos más importantes de su participación en el Mundial 2026, cuando se mida a Ecuador en los Dieciseisavos de Final. El encuentro representa una auténtica final para ambos equipos, ya que únicamente uno conseguirá avanzar a la siguiente ronda, mientras que el otro pondrá punto final a su aventura mundialista.

Más allá de lo que está en juego, el choque revive un episodio que permanece grabado en la memoria del futbol mexicano. Hace exactamente 33 años, el Tricolor protagonizó una de sus actuaciones más recordadas al derrotar 2-0 a Ecuador en las semifinales de la Copa América, disputadas en Quito.

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México
Los norteamericanos eliminaron a Ecuador de su propia Copa América en 1993. Foto: X/MiSelección

Aquella noche, las anotaciones de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez permitieron a México instalarse en la gran final del torneo continental, en una victoria que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los antecedentes más importantes entre ambas selecciones.

Tres décadas después, el destino vuelve a colocar frente a frente a mexicanos y ecuatorianos en un partido de eliminación directa. Aunque ahora el escenario será el Estadio Ciudad de México, la ilusión de repetir aquella página dorada vuelve a ilusionar a la afición nacional.

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(Infobae MX/ Raúl González)
(Infobae MX/ Raúl González)

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega respaldado por una destacada actuación durante la fase de grupos. El representativo mexicano terminó como líder del Grupo A tras conseguir tres victorias consecutivas, sumar los nueve puntos disponibles y mantener su portería imbatida, una combinación que lo convirtió en el anfitrión con mejor rendimiento de la primera ronda.

El sólido desempeño defensivo ha sido uno de los principales argumentos del Tri en esta Copa del Mundo. Ningún rival logró perforar el arco mexicano durante la fase inicial, reflejando el orden táctico y la disciplina mostrada por el equipo a lo largo del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico fans play music outside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico fans play music outside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero

No obstante, el recorrido tampoco estuvo exento de cuestionamientos. A pesar de los resultados positivos, algunos análisis apuntaron a que el funcionamiento ofensivo todavía tiene aspectos por mejorar, especialmente considerando que enfrentó a selecciones de menor jerarquía en comparación con los rivales que encontrará a partir de las rondas de eliminación directa.

Ahora el panorama cambia por completo. Ecuador representa un desafío mucho más exigente y llega fortalecido tras conseguir su clasificación como uno de los mejores terceros lugares del campeonato. El conjunto sudamericano alcanzó esta instancia después de registrar una victoria, un empate y una derrota, suficientes para mantenerse con vida en la competencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Nilson Angulo celebrates with teammates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Nilson Angulo celebrates with teammates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

El encuentro también representa una oportunidad para que México continúe escalando posiciones en el panorama internacional. Gracias a su destacado rendimiento en el Mundial, el Tricolor ascendió hasta el puesto 11 del Ranking FIFA, quedando a un solo escalón de regresar al Top 10, un objetivo que reforzaría el crecimiento mostrado bajo el mando de Javier Aguirre.

La posibilidad de regresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta añade un incentivo extra para un plantel que ha mostrado confianza y solidez desde el inicio del torneo.

El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Sin embargo, todos esos números quedarán en segundo plano cuando el balón comience a rodar. En los partidos de eliminación directa no existen márgenes de error y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Treinta y tres años después de aquella inolvidable victoria en Quito, México buscará escribir un nuevo capítulo frente a Ecuador. El antecedente histórico alimenta la esperanza de la afición, pero el desenlace dependerá de lo que ocurra sobre la cancha del Estadio Ciudad de México, donde el Tri intentará mantener el paso perfecto y dar un nuevo paso rumbo al sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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