México

Anuncian nueva venta de “tarjetas del Mundial”: a partir de cuándo y cuántas habrá disponibles

En la reventa se han visto precios de venta de hasta 2 mil pesos

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tarjeta de movilidad
El diseño fue encargado a Kevin Cuevas en febrero de 2026. @kevcuev

La Semovi puso en circulación una tarjeta conmemorativa del Mundial 2026 diseñada por el ilustrador mexicano Kevin Cuevas, una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada que inició su venta el 11 de junio en puntos de la red pública y que convirtió por primera vez este medio de pago en una pieza de colección con referencias directas a la identidad de la CDMX.

La emisión tuvo un tiraje inicial de un millón de ejemplares las cuales ya se encuentran completamente agotadas. A pesar de esto muchos capitalinos siguen preguntando en taquillas si tienen a la venta la “tarjeta del mundial”.

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Es por esto que el Gobierno de CDMX alista la venta de 500 mil nuevas piezas de la Tarjeta de Movilidad Integrada en su edición conmemorativa, las cuales tendrán con precio de $15.

La decisión llega después de que el lote inicial se agotó este fin de semana y en la reventa se han visto precios de venta de hasta 2 mil pesos.

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Antes de esto, la Secretaría de Movilidad realizó una venta especial en el Casino Campo Marte, donde se comercializaron los últimos 2 mil ejemplares del primer tiraje.

Si bien aún no se ha precisado cuándo inicia la nueva venta ni si la distribución será en taquillas y máquinas expendedoras de los sistemas de transporte o solo en un módulo permanente el secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto ha hecho un llamado para no comprar en reventa y asegura que pronto habrá más tarjetas disponibles.

Tarjeta de Movilidad Integral
Actualmente las tarjetas se encuentran agotadas en taquilla. (@kevcuev)

Kevin Cuevas concibió a la Coatlicue como metáfora de la Ciudad de México

El diseño fue encargado a Kevin Cuevas en febrero de 2026. El ilustrador ya había colaborado en otros proyectos de la Ciudad de México y fue convocado una vez más para desarrollar el concepto visual de esta pieza conmemorativa.

En sus redes sociales, Cuevas explicó el sentido central de la imagen: “Se representa a la Coatlicue como metáfora de la ciudad: un organismo vivo, diverso y en constante movimiento. Su falda de serpientes se transforma en la gran red de Movilidad Integrada del transporte colectivo de la Ciudad de México, un sistema que conecta personas, territorios e historias”.

tarjeta de movilidad
@kevcuev

El artista añadió que la figura “nos ofrece una pelota sostenida por las manos que forman parte de su collar, simbolizando una invitación a participar en esta celebración, porque celebrar juntxs es también una forma de construir ciudad”.

Además, Cuevas ha descrito su estilo como “un poco saturado” y “maximalista”.

“A veces es más difícil trabajar en una ilustración pequeña que en una grande. No se puede meter todo”, declaró en entrevista con la revista Chilango al explicar las limitaciones del formato, declaró al medio, ya que tuvo que trabajar en un formato pequeño para realizar esta ilustración.

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