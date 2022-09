Maite Perroni y Andrés Tovar: cuándo podría casarse la pareja del momento

Los enamorados dieron la sorpresa a través de redes sociales con una serie fotográfica tomada desde las alturas. (Foto Instagram: @maiteperroni)

Tan solo han pasado cinco días desde que Maite Perroni confirmó su compromiso con Andrés Tovar y, aunque ninguno ha compartido detalles sobre los preparativos de su próximo enlace matrimonial, ya surgió una fecha tentativa para su celebración civil.

De acuerdo con Jacqueline Martínez -mejor conocida en redes sociales como @chamonic3-, los enamorados supuestamente unirán sus vidas por la vía legal el próximo domingo 09 de octubre en una evento privado que se llevará a cabo en un hotel de Valle de Bravo, Estado de México. Pero eso no es todo, de ser verdad esta información que compartió en su cuenta de Instagram, la ex integrante de RBD y el productor habrían citado a sus familiares y amigos más cercanos en punto de las 13:30 horas.

Esta sería una fotografía de la invitación que habrían enviado a sus seres queridos. (Foto Instagram: @chamnic3)

Por el momento, la protagonista de Oscuro deseo y su prometido no han confirmado la información, sin embargo, se espera que en los siguientes días dejen libre un espacio a su intimidad y compartan un poco de todo este proceso que están viviendo. Y es que la pareja se ha caracterizado por mantener su relación amorosa lejos de los reflectores, pero ocasionalmente suben fotografías juntos en sus redes sociales o son captados por sus seres queridos en eventos familiares.

Maite Perroni anunció su compromiso con Andrés Tovar

La ex RBD compartió las fotos posando su anillo (Foto. Instagram/@maiteperroni)

Fue el pasado 12 de septiembre cuando la intérprete de 39 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus 10 millones de seguidores la enhorabuena, se va a casar con Andrés Tovar. Esto después del escándalo que enfrentaron al comienzo de su relación, cuando se rumoreaba que la cantante habría sido la tercera en discordia entre el productor y su entonces esposa, Claudia Martín, además de los constantes rumores sobre su supuesto embarazo.

“¡We said yes! (¡Dijimos que sí!) Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas. Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, escribió en su post, donde agregó una serie fotográfica de la propuesta.

Con miles de likes y comentarios, los recién comprometidos se convirtieron en tendencia en redes sociales (Foto: Instagram/@maiteperroni)

En las imágenes tomadas desde el interior de un helicóptero se puede apreciar a la protagonista de La gata, La octava cláusula, Sin ti no puedo y Dibujando en el cielo al borde del llanto junto al productor. Sin dudarlo dos veces sonrieron para la cámara y se dieron un tierno beso, donde salió a relucir el gran anillo de compromiso.

Horas después, Maite Perroni fue captada por cámaras de Venga la Alegría a su llegada al aeropuerto. Notablemente emocionada con esta nueva etapa en su vida, contó que su novio le propuso matrimonio durante un inesperado paseo en las alturas.

Fue hermoso, estábamos en un viaje precioso y de pronto fue de ¡Vamos a dar un paseo! porque Andrés siempre está planeando cosas que hacer. “¡Mira, que padre!” yo tomaba fotos, videos y de repente fue así de “amor” (sacó el anillo) y yo: “¡No, ¿cómo?”.

La artista confesó que anteriormente, cuando pensaba en la posibilidad de algún día recibir una propuesta de matrimonio, imaginaba que no iba a llorar porque consideraba que ese tipo de reacciones solo ocurrían en los melodramas, sin embargo, en cuanto escuchó las tiernas promesas de su pareja y vio el anillo que simboliza su compromiso rompió en llanto.

“Yo pensaba que de verdad cuando se llora en esos momentos, pues era como de película y no, yo lloré y lloré y dije: ‘Ay, no. Sí es cierto’”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: