Emilio Marcos reveló que ser hijo de Niurka y Juan Osorio afectó su carrera artística: “Me cerró puertas”

Emilio Osorio ha destacado en sus años dentro de la farándula mexicana por convertirse en un querido actor de telenovelas, sin embargo, hace unos meses se dio a conocer la noticia de que se separaría laboralmente de su padre, Juan Osorio, para buscar su propio camino en la música. Ante esto, ahora el joven confesó que en varias ocasiones ha sido complicado estar bajo la sombra de su progenitor y de su madre Niurka Marcos.

Fue durante una entrevista con Sale el Sol, donde el artista que participó en la telenovela Juntos, el corazón nunca se equivoca, mencionó que incluso llegó a perder oportunidades debido a la reputación de sus familiares.

“Es real que la gente, siempre que me veía, pensaba en ‘el hijo de’. Y luego, imagínate, siendo tú productor, siendo tú escritor, siendo tú lo que seas, el meter a un chavo que sabes que hablan así de él en tu proyecto, estás perdiendo y estás ganando [...] Entonces, me cerró puertas y me abrió otras, pero no me enfoco en eso, porque sino yo cobraría de ser hijo de mi papá y de mi mamá y no, si hoy cobro es por mi trabajo”, destacó.

Asimismo, Emilio retomó el tema de la separación con su padre y remarcó que no sólo fue de mutuo acuerdo, sino que esta decisión le está permitiendo encontrar su propio camino.

“Este nuevo álbum que está marcando una etapa nueva en mi vida, es un ciclo nuevo que justo viene de la mano de lo que está sucediendo en mi vida laboral en cuanto a mi padre, porque él ya no va a estar dentro de la música. Cuando se llegó al acuerdo se llegó principalmente por eso, porque los dos vimos una puerta de oportunidades, no sólo a mi crecimiento como persona, sino como artista”, destacó ante las cámaras del matutino conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Además, el joven remarcó que cuenta con muchos talentos y además, las enseñanzas que tanto Juan Osorio como Niurka le han dado en estos años también son una base que tiene para seguir esforzándose y tener éxito.

“La decisión que se tomó fue por el bien de la imagen del artista, hay ciclos, entonces de pronto llegamos al acuerdo de: ‘hay ciclos, tengo 19 años’ evidentemente no tengo la experiencia de muchos años, pero llevo ya dentro de la industria, he aprendido todos estos años de él y de mi mamá entonces creo que hoy en día tomar las riendas de mi proyecto musical me hace mucha emoción, pero me pone un reto en el camino y tomarlo por los cuernos es lo mejor que puedo hacer”. dijo.

Respecto a los cuestionamientos sobre las constantes polémicas en las que se ve involucrada Niurka, Emilio mencionó que es algo que le tiene sin cuidado, pues sabe que es parte del trabajo de su progenitora.

“Mi mamá sabe perfectamente lo que hace y vive de eso”, concluyó.

Cabe recordar que hace unos días, La mujer escándalo habló sobre quién es el verdadero padre de Emilio Osorio, ello ante las constantes especulaciones respecto a si Bobby Larios estaría involucrado.

Fue durante el programa Siéntese quien pueda donde la ex participante de La Casa de los Famosos reveló si efectivamente el progenitor de su hijo es Bobby Larios, quien supuestamente fue su amante mientras ella estaba casada con el productor de telenovelas hace unos años.

“Qué bueno que me lo preguntaste, porque no había tenido tiempo de chismoseárselo a la gente”, comenzó a decir la cubana y agregó:

Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino luego es travieso y a veces le da comidita a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá, tiene rasgos en su sonrisa, en sus cejas y aparte tiene la belleza de su mamá.

