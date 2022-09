Por qué llamaron a Raúl Orvañanos “chayotero”

Raúl Orvañanos fue señalado como un periodista deportivo "chayotero" (Foto: Instagram/@raulorvananos)

La convocatoria de Gerardo Tata Martino para los duelos amistosos de la Selección Mexicana contra Perú y Colombia despertó diferentes opiniones de la afición y especialistas pues entre las ausencias que sobresalieron fue la de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna. Por ello diversos comentaristas deportivos se animaron a compartir su postura al respecto de la situación.

Uno de ellos fue Raúl Orvañanos, analista deportivo de Fox Sports. A través de sus redes sociales el ex futbolista profesional expresó que Acevedo aún no está listo para ir a una Copa Mundial, así que diversos internautas se fueron en contra del ex portero y lo calificaron de “chayotero”.

Toda la controversia ocurrió en la página oficial de Facebook de Raúl Orvañanos. En cuanto se desató el debate del porqué Tata Martino no llevó a Acevedo al Mundial, el comentarista deportivo defendió el llamado de Rodolfo Cota, portero del club León, pues expuso que tenía más experiencia que el canterano de Torreón.

Yo entiendo que mucha gente defiende a Acevedo, pero para mí, Rodolfo Cota es un arquero mucho más maduro en estos momentos. Acevedo tiene que mejorar mucho en su colocación y en sus salidas. Posted by Raúl Orvañanos on Tuesday, September 13, 2022

Y es que dentro de su análisis señaló que al cancerbero de la Comarca Lagunera le falta más preparación, así lo expresó el comentarista de 75 años en sus redes sociales:

“Yo entiendo que mucha gente defiende a Acevedo, pero para mí, Rodolfo Cota es un arquero mucho más maduro en estos momentos. Acevedo tiene que mejorar mucho en su colocación y en sus salidas”.

Pero, a pesar de que su comentario fue dirigido a lo deportivo, diversos seguidores de Orvañanos recordaron la preferencia que tiene el ex futbolista por el club León y la relación de su empresa con el equipo de los panzas verdes, por lo que demeritaron su opinión y lo redujeron a “chayotero” pues no entendían por qué ponía a Cota por encima de Acevedo.

Carlos Acevedo competirá por un lugar en la Selección Mexicana para Qatar 2022 (Foto: Instagram/@carlos_al1)

Debido a que Fox Sports transmite los partidos de La Fiera cuando juega de local, la afición consideró que la defensa de Raúl Orvañanos a Cota no era verídica y que había intereses de por medio que hicieron que el ex portero del Atlante expresara de tal forma a favor del equipo con el que tienen los derechos de transmisión.

Comentarios como “así o más Chayotero, ay Orvañanos. Acevedo es mejor lo dicen sus actuaciones. No las billetes que le dan a comentaristas vendidos al mejor postor”, “eres el comentarista más localista del fútbol se sabe que amas a León, pero detente un poco al defender tanto ah tu equipo Cota esta acabado Acevedo va empezando y es mucho mejor ya” y “Sr. Raúl de que sirve que lleven a Cota si ya está por terminar su carrera, lo mejor es seguir preparando al posible futuro portero de la selección”, fueron algunos de los comentarios que circularon como respuesta a su comentarios.

Sin embargo, a pesar de los señalamientos como “chayotero” otro sector de la afición defendió la experiencia de Orvañanos y aseguraron que estaba en lo correcto al decir que Carlos Acevedo necesita más preparación para viajar a un Mundial.

Carlos Acevedo ha tenido una actuación destacada con Santos en la Liga MX (Foto: Twitter/@ClubSantos)

A pesar de los señalamientos, Raúl Orvañanos no se tomó el tiempo de responder a sus detractores, así que dejó que el público también expresara su opinión.

La convocatoria del Tata Martino se dio a conocer el pasado 13 de septiembre y los porteros que consideró el técnico argentino fueron a Guillermo Ochoa -del club América-, Alfredo Talavera -de Juárez FC- y a Rodolfo Cota. El primer partido del Tri será ante Perú el siguiente 24 de septiembre y después se medirá ante Colombia el 27 de septiembre.

