Yolanda Andade reclamó a Fabián Lavalle por supuesto comentario a favor de Laura Zapata: “Enferman a la gente”

Yolanda Andrade le hizo un fuerte reclamo a Fabián Lavalle por sus supuestas declaraciones tras el revuelo causado por Laura Zapata (Foto: Instagram)

Fabián Lavalle fue objeto de un reclamo por parte de Yolanda Andrade, pues la conductora de Montse & Joe le dijo que “lo dejó de querer” pues, presuntamente, el periodista de espectáculos habría asegurado que Andrade “se colgó” de la fama de Laura Zapata, esto tras las declaraciones en las que la villana de telenovelas expresó que “los mexicanos somos huevones”, lo que desató el enojo de Andrade.

Así lo dio a conocer el llamado “Fabiruchis” en su programa Chismorreo, donde narró la situación de la que fue objeto por la mañana de este miércoles 14. “Tuve un momento desagradable, porque alguien a quien quiero yo, y quiero hacer una aclaración, a Yolanda Andrade, que es amiga de muchos años, y que respeto y que quiero siempre”, comenzó a decir desde el set del programa de Multimedios.

Fabián contó que recibió una llamada de la conductora diciéndole que estaba decepcionada de él por su comentario, el cual Lavalle negó en todo momento y aseguró que Andrade estaba confundida y “no había oído bien” el comentario que se habría dado en el mismo espacio televisivo.

Andrade explotó contra Zapata cuando ésta aseguró que los mexicanos son "unos huevones" (Fotos: Getty Images)

“En la mañana me hizo un pequeño reclamo, que yo creo que no escuchó bien: yo nunca dije que ella se había colgado de Laura Zapata por fama. Así que escucha bien cómo estuvo el lío, Yolanda. Tu amistad para mí va a seguir intacta y mi amor amor también, aunque el tuyo por mí, como ya me dijiste en la mañana que no, que se había acabado”, continuó.

El periodista de espectáculos refirió que a través de su trayectoría él ha sabido reconocer cuando ha hecho algún comentario desatinado o alguna observación fuera de lugar, pero recalcó que en esta ocasión él no había expresado lo que Yolanda le reclamó.

“Lo quise volver a ver, lo quise volver a escuchar y yo en ningún momento, jamás dije que te habías colgado de Laura Zapata. Te lo digo porque cuando yo hago un comentario mal o me equivoco, tengo los suficientes tamañotes para reconocerlo, en esta ocasión te equivocaste”, agregó el reportero.

Fabián Lavalle sostuvo que él no expresó que Andrade "se había colgado" de Zapata por fama (Foto: Cuartoscuro)

Fabiruchis aseguró que él sí da la cara en esta clase de malentendidos y subrayó que “aguanta vara”, por lo que invitó a la también actriz a volver a escuchar la grabación del programa en el que también participan Martha Guzmán y Esteban Macías.

“Ya te dije, si yo hubiera dicho que te colgaste, tengo las torres gemelas bien puestas, aunque ya se cayeron, las mías están bien. Es que sí reclamó feo y no necesito que nadie me defienda, simplemente yo doy la cara de frente porque cuando yo digo las cosas y me equivoco lo sé reconocer. De ti he dicho puras cosas bien porque es lo que es, eres un ser humano transparente, y dices sin filtros lo que tienes que decir, no pongas palabras en mí”, aseguró el ex conductor de Con todo.

Después de intuir que Yolanda en realidad no habría escuchado ni visto la transmisión que generó su reclamo, Fabián Lavalle condenó a aquellos que, en su percepción, “meten cizaña” para enemistar a los conductores con los famosos.

“Escúchalo mejor tú, porque me dijiste ‘escúchalo cuatro veces’, pues lo escuché 20 y nunca dije que te habías colgado. Punto. Yo aguanto vara siempre porque aguanto los reclamos y doy la cara, nunca escondo la mano...porque la gente que quiere hacer que nos peleemos o que terminemos les encanta poner el ajonjolí y le ponen más condimento al chisme, y enferman a la gente, escúchalo tú que ya lo escuché varias veces Yolanda, te mando un beso”, concluyó el periodista.

