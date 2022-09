Morena mandó mensaje a senadores del PRI para aprobar reforma sobre las Fuerzas Armadas

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena, envió un mensaje a los senadores del PRI luego que este miércoles 14 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la “valiente” iniciativa de la priista Yolanda de la Torre para extender hasta 2029 el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Con el apoyo de Morena, PT, PVEM y el PRI, se lograron 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, se aprobó la Reforma constitucional al artículo transitorio en materia de Guardia Nacional (GN), por lo que esta fue turnada al Senado de la República para su ratificación.

EL líder de los legisladores de Morena en San Lázaro expuso: Hoy ganó México, ganaron las familias mexicanas, ganó la seguridad por encima de politiquerías e intereses de grupos o particulares. Votamos a favor de esta valiente iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Esperamos que el Senado acompañe esta propuesta también”.

El mensaje del morenista se da en el contexto de la fractura interna en el PRI, pues la bancada de ese partido en el Senado, comandada por Miguel Ángel Osorio Chong, ya anunció que votará en contra debido a que no fueron consultados por Alejandro Moreno Cárdenas, de quien se dice impulsó esta iniciativa como una negociación con el gobierno federal para salvarse de las investigaciones judiciales por corrupción que pesan en su contra.

Además, los senadores priistas consideran que esta iniciativa favorece la militarización del país en lugar de fortalecer a las policías civiles, considerando que recientemente Morena y sus aliados lograron aprobar en el Congreso, a través de leyes secundarias, el decreto que traslada el control de la Guardia Nacional al Ejército.

Morena defiende la presunción de inocencia de Alito Moreno

Sobre el proceso de desafuero que pesa sobre el líder nacional del PRI, Alito Moreno, el coordinador de Morena, Ignacio Mier defendió la presunción de inocencia del priista, a quien la Fiscalía de Campeche lo acusa por delitos de posible corrupción.

Mier Velasco aclaró que en su caso, nunca ha señalado que Alito Moreno es culpable de los delitos de los que lo acusan la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y Renato Sales, titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC).

“Tomar en consideración que en el caso de la Sección Instructora se parte de un principio que es la presunción de inocencia. Yo nunca he tenido esa convicción” dijo el legislador morenista, y agregó que “eso a mí no me toca juzgarlo”, al apuntar que el dictamen para avalar la declaratoria de procedencia corresponde a los cuatro legisladores que integran la Sección Instructora y donde, para sorpresa de todos, fue sumado Rubén Moreira, aliado político de Alejandro Moreno Cárdenas.

Revivió el PRIMOR para avalar la iniciativa

Este miércoles 14 de septiembre, se aprobó en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 1° y se adicionan los párrafos 3° y 4° al Artículo 5° transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Guardia Nacional, para que el Ejército y la Marina ejerzan labores de seguridad pública hasta 2029.

Debido a que se trata de una reforma constitucional, era necesario aprobarla por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Congreso.

A pesar de la moratoria legislativa que había planteado el PRI junto al PAN y el PRD, la bancada de Alito Moreno dejó atrás ese acuerdo y sumó fuerzas con Morena y sus aliados para avalar la iniciativa de Yolanda de la Torre.

El resultado fue festejado por Yeidckol Polevnsky, diputada federal y ex dirigente nacional de Morena, quien lanzó un “felices fiestas PRIMORes”.

