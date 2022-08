“Andaba de parranda”: César Bono reaccionó a la noticia de su supuesta muerte

Es la segunda vez en que César Bono sale a desmentir su muerte en este mismo año (Foto: CUARTOSCURO)

Recientemente circularon diversos rumores sobre César Bono, pues bastó que algunas personas aseguraran que había muerto para que muchos de sus fans lo tomaran como una verdad y se entristecieran; sin embargo, el actor ya desmintió esa versión.

El presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante fue quien llamó por teléfono al actor de Vecinos: “Hay gente que tiene vocación para escribir novelas y en lugar de escribirlas, las sube, fake news a las redes, esto fue así, o sea noticias falsas, solo que esta vez no estoy muerto, andaba de parranda”, dijo César Bono durante el programa.

En "Vecinos", el admirado actor le da vida al personaje Frankie Rivers (Foto: Televisa/Vecinos)

Las falsas versiones sobre la muerte de César Bono cobraron fuerza porque el querido actor ha tenido múltiples problemas de salud en los últimos años. En 2018, sufrió un bloqueo en el músculo cardíaco y ocho infartos cerebrales de los que salió adelante; no obstante, dejaron estragos en su salud debido a que perdió parte de su movilidad por lo que recurrió a una silla de ruedas. De hecho, durante la última temporada de Vecinos su personaje permaneció sentado en la mayoría de sus escenas.

Aunque el pasado 4 de marzo ya había salido del hospital, tuvo que ser intervenido nuevamente al día siguiente.

Fue su hija, María Rosa Queijeiro, quien dio a conocer que su padre había sido internado de emergencia y requerían de donaciones de sangre para el actor debido a que una úlcera le provocó una hemorragia. Cabe señalar que al principio, solo se sabía sobre la primera afectación.

En marzo de este año, el también actor lamentó que ciertos medios de comunicación difundieron la noticia falsa de la muerte de su padre (Foto: Instagram)

Después de haber sido dado de alta, César Bono mencionó que las secuelas de la cirugía eran muy notorias, pues sentía profundos dolores, incluso tenía que seguirse realizando chequeos sobre la billis. Así lo expresó en una entrevista con Sale el Sol:

“(Estoy) muy sorprendido por las secuelas que ha dejado esa operación. Dolores, todos, con decirte que estuve con el cirujano hace tres semanas y le dije de unas pequeñas punzadas, y me dijo: ‘Sí, vas a sentir punzadas, vas a sentir que te jalan, vas a sentir dolor profundo’ (...) Tengo que checar una cuestión de la bilis, de como voy ahí, que hay que tener como una bolsa que no está fija a mi cuerpo, pero sí una bolsa que tengo que cargar por una operación de vida o muerte”, confesó el actor.

En su momento, Bono mencionó que estaba vivo gracias a un “milagro”, pues había pocas probabilidades de que sobreviviera. “El doctor que operó, el cirujano, dice que es un milagro por cómo quedé, o sea, de cómo llegué y cómo salí (...) Llegué al doctor y había pocas posibilidades, pero las había y aquí estamos”, dijo.

Además, en 2020 ya había dicho que “le quedaba poco tiempo de vida”, ya que según él, estaba en su destino fallecer mucho antes de que se desatara la pandemia por COVID-19.

Así fue su mensaje tras salir de la primera cirugía (Captura: @cesarbono/Twitter)

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, dijo en entrevista a TVyNovelas en 2020.

Un año después, en agosto de 2021 el actor que interpreta a Frankie Rivers expresó no temerle a la muerte y ya estar preparado para cuando llegue el momento, incluso con su testamento en regla y la declaración de su última voluntad.

‘’Cada vez soy más consciente de que eso lo tenemos que tener previsto y tienen que estar asegurados nuestros amores”, dijo para Sale el Sol.

En marzo de este mismo año, ya había habido otra oleada de desinformación sobre su estado de salud, la cual también había desmentido. Incluso su hijo explotó contra las personas que difundieron el falso deceso.

