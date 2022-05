El hijo de César Bono negó que su papá tenga que trabajar para mantenerlo

El también actor lamentó que, debido a los comentarios de César Bono, él esté recibiendo ataques en redes sociales (Foto: Instagram)

Luego de que César Bono diera a conocer que todavía sostenía económicamente a dos de sus hijos, Leonardo, uno de los menores de ellos, confesó que se ha sufrido de ataques en redes sociales.

El pasado 13 de mayo César Bono confesó en el programa Sale el Sol que quiere regresar a los escenarios ya que no sólo le apasiona su trabajo, sino porque tiene necesidad económica. Explicó que sus hijos menores todavía dependen de él, por lo que está decidido a retomar la actuación, esto pese a que en marzo fue sometido a una cirugía de emergencia porque se le perforó el duodeno.

Ante estos comentarios sus hijos habrían recibido comentarios negativos en sus redes sociales, por ello es que Leonardo buscó limpiar su nombre a través del programa Sale el Sol y aseguró que a él le ha costado hacerse camino en el espectáculo.

“Pedí este espacio para limpiar mi nombre porque por los comentarios que hubo en este programa la semana pasada. Yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales y que, gracias a Dios, es la primera vez que me pasa, porque hay gente que me sigue, que le importa conocerme y ver quién soy (...) Me sorprendió mucho que me pasar y sí se siente bien feo que sí me ha costado trabajo”

Leonardo se ha dedicado a la actuación y la música, inclusive, actualmente ha probado en la composición (Foto: Instagram/@leonpato)

El actor de 27 años hizo hincapié en que no podría quedarse callado cuando los comentarios, lejos de ser de admiración a su padre, se han convertido en una humillación para él y su hermano.

“En vez de decir: ‘Wow, César Bono que quiere trabajar y se acaba de salvar de una operación de vida o muerte’, ah, no, ‘eso no importa, menciono algo de mantener, humillemos a este par de niños’, bueno, de adultos”, comentó Leonardo.

Asimismo, mencionó que en el mundo del espectáculo él ha tenido que abrirse paso, lo que le ha sido muy difícil, pese a que el público podría pensar que para él es más fácil siendo el hijo de César Bono.

“Yo podría quedarme callado, pero como te dije, me ha costado un friego, y he luchado un friego. No sé si más que otros o menos que otros (...) y de lo que se habla de mí ahorita en un programa tan importante es de algo que ni saben, ¿por qué no se molestan en conocerme?”, agregó.

El hijo de César Bono señaló que prefiere no hablar de las pláticas que tuvo con su papá a causa de esta polémica (Foto: Twitter)

Leonardo habló de algunos de los proyectos en los que está trabajando y cómo se ha sumado al mundo del entretenimiento.

“Me parece que pronto se va a estrenar una serie en una plataforma de streaming que es mi primera serie. En junio voy a estar en un concierto en el teatro Milán con canciones de Jamie Lozano que es un compositor maravilloso (...) He estado sacando canciones, le entro ya también a la co composición, he estado trabajando mucho”

La polémica surgió ya que Bono confesó que la recuperación de la última cirugía a la que fue sometido fue muy dolorosa para él. Aunado a ello confesó que tiene un problema en la vesícula biliar y no ha recibido el tratamiento que necesita.

Anteriormente, cuando César fue dado de alta del hospital, reveló que su estado de salud estaba muy delicado, motivo por el cual inclusive el médico que lo atendió se sorprendió de que se esté recuperando bien de la operación, inclusive, le habría dicho que fue un “milagro”.

Además de los recientes problemas que tuvo el actor, en 2018 sufrió de varios infartos que comprometieron su movimiento.

SEGUIR LEYENDO: