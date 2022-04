César Bono aseguró que fue “un milagro” haber sobrevivido a su última intervención

César Bono confesó que estuvo en riesgo de muerte, pero actualmente se encuentra bien y en recuperación (Foto: Instagram/@billieparkernoticias)

César Bono habló acerca de su actual estado de salud, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a que tenía el duodeno perforado. Luego de que el actor que encarna a Frankie Rivers en Vecinos atravesó cientos de rumores acerca de su supuesta muerte, confesó que haber librado esta cirugía fue como un milagro.

El pasado 4 de marzo la hija de César Bono, María Rosa Queijeiro, dio a conocer que su padre había sido internado de emergencia y requerían de donaciones de sangre para el actor debido a que una úlcera le provocó una hemorragia. A las pocas horas se informó que tuvo que ser intervenido en un quirófano debido a que se le perforó el duodeno. La cirugía fue exitosa y actualmente el histrión está atravesando su recuperación.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Bono reconoció que su vida estuvo en peligro en el momento en que la hemorragia que sufrió provocó la perforación del duodeno e, inclusive, le informaron que había poca probabilidad de que sobreviviera.

César aseguró que su médico y él consideran que está vivo por un "milagro" (Foto: Cuartoscuro)

“El doctor que operó, el cirujano, dice que es un milagro por cómo quedé, o sea, de cómo llegué y cómo salí (...) Llegué al doctor y había pocas posibilidades, pero las había y aquí estamos”

Asimismo, dijo que ha decidido confiar en la voluntad de Dios y no teme a lo que pueda suceder. “Soy creyente y voy a estar aquí hasta que Dios quiera”, expresó.

No es la primera vez que el intérprete de Frankie Rivers habla así acerca de su vida, pues cuando se contagió de COVID-19 confesó que estaba preparado para lo que sucediera y piensa que no le queda mucho tiempo de vida. Según compartió en ese entonces en entrevista con TVyNovelas, tras haber sufrido los múltiples infartos en 2018 y que su movilidad estuviera comprometida, está consciente de que su salud es muy delicada.

Por otra lado, confesó que la recuperación le está siendo dolorosa ya que nunca antes había tenido que ser sometido a una cirugía y no sabía lo que se sentía después de este tipo de intervenciones. Mencionó que, de hecho, le estaba siendo más tomentoso que cuando sufrió los nueve infartos.

Bono reveló en varias ocasiones que está consciente de su salud y es por ello que sabe que le queda poco tiempo de vida (Foto: Cuartoscuro)

“Estuve casi el mes (internado), o sea, dos o tres semanas, no recuerdo bien, y estoy en recuperación, es muy dolorosa porque me operaron, entonces a mí ahora sí que nunca me habían metido el bisturí y estoy sorprendido de cómo duele y qué difícil es la recuperación, ahora sí que mucho más que lo del corazón”, reveló Bono.

Aunado a ello, confesó que le cuesta trabajo hablar o hacer cualquier actividad debido al dolor, por lo que a veces prefiere comunicarse sólo por mensajes.

En medio de los malos momentos que le está haciendo pasar su salud, reconoció que está feliz y agradecido con sus cuatro hijos, pues todos se reunieron nuevamente para poder cuidar de él desde que su salud comenzó a decaer.

Los hijo del actor se han reunido para poder estar al tanto de la recuperación de su padre (Foto: Twitter)

Y es que el pasado 21 de marzo César fue dado alta luego de haber estado en terapia intensiva por unos días. Ahora se encuentra recuperándose en la casa de uno de sus hermanos, con quien vive desde que se separó de su esposa.

Ya que surgieron muchos rumores acerca de la supuesta muerte del actor debido a que tiene una delicada salud, él mismo tuvo que desmentir que no había sobrevivido a la cirugía y aseguró que se encontraba estable.

“Estoy bien, mejorando. Gracias a todos por sus buenos comentarios y preocupación”, escribió en un tuit luego de haber salido de la cirugía.





SEGUIR LEYENDO: