Vehículo abandonado y cuerpo acribillado: así fue la emboscada que dejó sin vida a un agente investigador de Tabasco

La agresión se registró en la carretera Villahermosa-Frontera, a la altura del kilómetro 58+800 (FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Una agresión más hacia elementos policiales se registró en el estado de Tabasco, donde un grupo de sujetos armados emboscó a un agente investigador, quien no pudo hacer nada para repeler el ataque y falleció.

Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía estatal, la cual detalló que la embestida ocurrió en la carretera Villahermosa-Frontera durante la mañana del pasado martes 12 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del elemento de la Policía de Investigación fue encontrado sin vida con impactos de arma de fuego en el punto señalado.

Reportes locales indicaron que el ataque se llevó a cabo cerca de la ranchería Miramar, en el municipio de Centla, cuando el agente iba a bordo de su vehículo y se dirigía a su centro de trabajo ubicado en dicha localidad.

Sin embargo, varios sicarios lo venían siguiendo y, a la altura del kilómetro 58+800, comenzaron a dispararle en múltiples ocasiones, por lo que el elemento perdió la vida -al parecer de manera inmediata- sin poder responder a la agresión.

Al lado del cuerpo del elemento asesinado se encontraron dos vehículos abandonados (Foto: Especial)

A pesar de que la Fiscalía no detalló si hubo intercambio de fuego, es decir, si el policía activó su arma, precisó que se habría tratado de un homicidio, según las diligencias preliminares con las cuales se inició la carpeta de investigación.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal de Centla, quienes en cordinación con efectivos de la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona, mientras peritos de la Fiscalía realizaban las indagatorias correspondientes para proceder al levantamiento del cuerpo.

Si bien las autoridades inspeccionaron el perímetro para dar con los responsables de la muerte del agente investigador, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida. Además, no se dio a conocer cuántos sujetos habrían participado en el ataque, o si el elemento fallecido -no se reveló su nombre- había recibido amenazas con aterioridad.

Cabe mencionar que junto al lado del cuerpo acribillado se localizaron dos automóviles abandonados: uno pertenecería al policía asesinado y del otro se desconoce su propietario, aunque se presume que fue el que se usó para perpetrar el crimen.

De enero a agosto se registraron 193 casos de homicidio doloso en Tabasco (Foto: Fiscalía Tabasco)

“Además de los dos vehículos, fueron asegurados diversos elementos de prueba con valor criminalístico para su procesamiento, para su integración en las investigaciones, esperando con ello esclarecer los hechos”, concluyeron las autoridades en un breve comunicado.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) sobre el registro diario de homicidios dolosos, en la entidad gobernada por Carlos Manuel Merino Campos se registraron 16 víctimas de dicho delito en los primeros 13 días del mes de septiembre, una cifra relativamente baja comparada con otros estados.

Y es que en el Estado de México y Guanajuato -dos de las entidades con mayor número de víctimas- se registraron 109 y 126 homicidios dolosos, respectivamente, en el mismo periodo mencionado con anterioridad.

Según datos del Prontuario Estadístico Digital de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, de enero a agosto del año en curso se registraron 193 casos de homicidio doloso, lo que representó una disminución del 44.54% si se compara con lo reportado en 2018. Entre los delitos con mayor incidencia en los primeros ocho meses de 2022 se encuentra el robo a transeúnte (965 casos), robo de motocicletas (862), robo a casa habitación (854) y robo de automóviles (742).

