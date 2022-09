Sofía Niño de Rivera reavivó su pelea con Martha Debayle al burlarse de su polémica sobre la reina Isabel II

Sofía Niño de Rivera se burla de Martha Debayle por polémica sobre reina Isabel II (Foto: Instagram/@sofffiaaa1)

El 8 de septiembre pasará a la historia, como el día en que la Reina Isabel II de Inglaterra falleció a sus 96 años. El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la monarca, quien falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos.

Una vez confirmada la noticia, el mundo entero posicionó en las tendencias el nombre de la monarca que reinó por 70 años, tras esto las condolencias y demás reacciones llegaron hasta México donde diversas personalidades del mundo de la política y el espectáculo lamentaron el deceso de la también conocida como Elizabeth Alexandra Mary.

Sin embargo, una de las peculiares respuestas a la muerte de la monarca inglesa que se convirtió en tendencia fue de la locutora y empresaria nicaragüense con nacionalidad mexicana, Martha Debayle.

Martha Debayle y la Reina Isabel II (Foto: especial)

Conmovida hasta las lágrimas, Debayle dijo durante su programa de radio: “Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, sollozó.

Como era esperarse la reacción dio la vuelta por todo México convirtiendo a Debayle en objeto de críticas y burlas por parte de los usuarios de las redes sociales, entre las reacciones que se mofaron de la también presentadora de 54 años se encuentra la de la polémica standupera mexicana, Sofía Niño de Rivera.

La creadora de contenido y comediante de 40 años aprovechó la burla hacia la conductora para reavivar una rencilla de años atrás que surgió cuando la comediante mexicana acusó a Debayle de haber fumado frente a su prima quien se encontraba embarazada en ese entonces.

En esta ocasión la standupera compartió un video en donde la comediante simuló tener una llamada telefónica en donde en inglés británico preguntaba sobre la invitación para el funeral de la reina Isabel.

“Hola, Palacio de Buckingham, hablo porque no he recibido invitación al funeral de su majestad… mi hija solía llamar a su majestad abuela, y yo era su mejor amiga, aunque ella no lo sabía”, se le puede escuchar decir a Niño de Rivera.

Finalmente, asegura que ella usa joyas como la reina y da su nombre Martha Debayle: “A mí también me gusta usar joyas como a ella. ¿Que cuál es mi nombre? Martha Debayle. ¿Perdón? Ay me colgaron”, remató.

este tiktok merece un premio !!! pic.twitter.com/olkknrmI04 — paola. (@paola_aguilar_r) September 9, 2022

Cómo era de esperarse tal y como paso con la publicación original del audio de Debayle durante su programa de radio, las reacciones a su tiktok no se hicieron esperar y rápidamente logro posicionar en los temas de conversación con más de 70 mil me gustas y 2000 comentarios en la red social.

“Jajajajajajajaja Martha de Bail? Jajajajaja por un momento pensé que dirías ‘Martha, Martha of Dance’”. “Ame la referencia”. “Es muy doloroso, yo duermo en una Queen size y nos duele mucho”. “La venganza a Martha Debayle, eres genial”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

SEGUIR LEYENDO: