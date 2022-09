Qué tan cierta es la historia de los Niños Héroes

¿Existieron los Niños Héroes? (Foto: Twitter/@Cuauhtemoc_1521)

Todo mexicano conoce la historia de los Niños Héroes, los jóvenes cadetes militares que dieron patria a la nación al entregar su vida defendiendo el Colegio Militar ubicado en el Castillo de Chapultepec. Sin embargo, con los años se volvió común cuestionar dicha historia, pues diversas voces comenzaron a señalar que se trataba de un mito.

De este modo, pese a que en las escuelas de educación básica a nivel nacional se sigue dando cátedra sobre este hecho de la historia nacional, hay quienes afirman que se trata de una invención del Estado con el fin de sembrar el nacionalismo en la población.

Lo cierto es que la hazaña contada en las aulas no es del todo cierta, pero tampoco es falsa. De acuerdo con la historiadora Sofía Guadarrama Collado, hace tres cuartos de siglo, es decir, a finales de la década de 1940, nadie sabía quiénes eran los niños héroes.

La guerra entre México y Estados Unidos comenzó en 1846, con la integración de Texas al país del norte (Foto: Twitter/@PastToPresentH1)

En 1947 el presidente estadounidense Harry Truman visitó México por el centenario de la invasión de Estados Unidos a México; al poco tiempo, el presidente mexicano, Miguel Alemán Valdez regresó la visita a la Casa Blanca, lo que -según la escritora- causó una gran molestia entre el grueso de la población mexicana, pues el acto fue catalogado por entreguista.

A partir de ese momento, en un intento de revivir el nacionalismo entre los mexicanos, el gobierno de Alemán ideó una estratagema que implicaba la creación de nuevas figuras heroicas en el imaginario colectivo. Miguel Alemán anunció en aquellos días que habían sido encontrados seis esqueletos al pie del cerro de Chapultepec, los cuales aseveró que pertenecían a los ”niños héroes”.

De este modo, el 13 de septiembre de 1947 se develó en la Cámara de Diputados una inscripción de oro dedicada “A los Niños Héroes de Chapultepec” y comenzó la construcción de un monumento en su honor, dentro del Bosque de Chapultepec, a cargo de los arquitectos Ernesto Tamariz y Enrique Aragón Echegaray.

La construcción del monumento a los Niños Héroes comenzó en 1947 (Foto: Cuartoscuro)

La escritora señala que a partir de ese momento se dio inicio a la explotación de un nuevo mito nacional, con el cual se pretendía encubrir y desviar la atención de uno de los fracasos más notables de los gobiernos mexicanos: la pérdida de más del 50 por ciento del territorio a manos de Estados Unidos.

Sin embargo, pese a la forma en que se ideó el mito, los Niños Héroes sí existieron, no obstante, no eran niños y no eran sólo seis. Francisco Márquez era el más joven de ellos, con 14 años, siendo un adolescente, mientras que Vicente Suárez tenía 17. Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar tenían 18, Juan de la Barrera 19, al tiempo que Juan Escutia era el mayor, con 20 años cumplidos.

Además, no eran los únicos en la defensa del colegio Militar -el cual estaba a cargo del General Nicolás Bravo- pues en la zona se encontraban 600 soldados en activo, mientras que a 50 cadetes se les ordenó no sumarse a la batalla. No obstante, los mencionados seis estudiantes desobedecieron la orden y eligieron combatir junto a la milicia.

Alrededor de 600 soldados lucharon en las inmediaciones del Colegio Militar del Castillo de Chapultepec (Foto: Twitter/@CarlotaEmperatr)

Aquel 13 de septiembre de 1847 casi todo el Batallón de San Blas murió. Con respecto a si Juan Escutia perdió la vida al arrojarse con la bandera, no existen pruebas al respecto, o de que haya tropezado, como se ha llegado a mencionar. Incluso, el historiador Alfredo Ávila considera que es probable que dicho cadete no haya participado en el combate.

La única versión que sostiene que Escutia se lanzó, es la del historiador estadounidense John Sheldon Eisenhower, hijo del expresidente D.D. Eisenhower, quien escribió, según Collado: “El general Bravo entregó su espada, tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran seis de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir. Uno de aquellos muchachos, con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro”.

