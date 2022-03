El día que una estrella de la Época de Oro huyó de México por amenazas de un presidente

Armando Silvestre habría visto a su integridad en peligro debido a las amenazas de un presidente (Foto: IMDb)

Miguel Alemán Valdés fue señalado por uno de los actores galanes de la Época de Oro por presuntamente haberlo amenazado al haber intentado conquistar a la actriz Linda Christian.

Linda Christian se caracterizó por ser una artista mexicana que triunfó en Estados Unidos, pues debido a su ascendencia siempre se mantuvo entre ambos países. Esta particularidad la unió a Armando Silvestre, quien nación en EEUU, pero hizo gran parte de su carrera en México.

Armando Silvestre se convirtió en un símbolo de masculinidad y sensualidad a partir de su papel protagónico en La Red, película de El Indio Fernández que fue muy aplaudida a nivel internacional.

Según confesó Silvestre en diferentes entrevistas, a partir de que hizo sus primeros papeles estelares en México, varias actrices buscaron iniciar alguna aventura amorosa con él, así como él también cortejó a muchas de sus compañeras con éxito.

Linda hizo la mayor parte de sus películas en Hollywood (Foto: INAH)

Algunas de las conquistas amorosas que el actor presumió abiertamente fueron Meche Barba y Gloria Marín, con quienes sólo se tuvo que enfrentar a otras rupturas amorosas pero cuando intentó mantener alguna relación con Linda Christian cambió su perspectiva de sus romances.

El actor pensó que con Linda podría tener una aventura fugaz al igual que con sus otras compañeras, sin que otras personas se dieran cuenta y que no trascendiera ni siquiera a sus sentimientos, pero no fue así porque muchos otros hombres pretendían a la histrionisa.

Armando aseguró que Christian habría mantenido un noviazgo con Miguel Alemán Valdés cuando él era presidente de México, pero él habría desconocido esto e hizo lo posible por conquistar a la chica Bond. No obstante, no pasó mucho tiempo para que se viera obligado a desistir de su meta e, inclusive, verse forzado a huir del país por un tiempo y ocultarse en el extranjero.

Según recordó el actor, un día un grupo de seguridad llegó a su casa y le advirtió que se tenía que olvidar por completo de la histrionisa o atenerse a las consecuencias que su conquista le podría acarrear. Él, al comprender que era una situación en donde estaba poniendo en riesgo su integridad, aceptó rápidamente.

Armando confesó que fue la única ocasión en que algo así le sucedió por sus conquistas (Foto: Facebook/Cine Mexicano)

“Me tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y (me dijeron) ‘olvídese de esta persona’, y yo (dije) ‘sí, señor, cómo no’”. ¿Qué me voy a poner a discutir con seis guaruras ahí?”

Debido al miedo que esto le causó a Silvestre, inmediatamente dejó su hogar y se escondió para que, si lo buscaran nuevamente, no lo encontraran fácilmente. Sabía que la mejor era salir del país y encontrar refugio en la mejor opción que tenía, es decir, Estados Unidos.

“Siendo de Tijuana, ¿a dónde me iba a ir? A donde estuviera cerca. Nada más para no estar ahí, que me pudieran agarrar tan fácil”, relató el protagonista de Lola Casanova.

Armando no tenía problema con pasar un tiempo en Estados Unidos ya que en ese país también estaba sembrando éxitos, tal como lo fueron las películas The Children of Sanchez y The Scalphunters. Poco después, pasado el susto, regresó a México a continuar con su carrera y seguir buscando compañía femenina dentro del ambiente artístico.

No fue la única vez que habría mantenido una relación con una mujer con pareja, pues cuando tuvo un romance con Gloria Marín, la actriz ya mantenía su noviazgo con Jorge Negrete, quien en una ocasión estuvo a punto de atraparlos juntos en su casa.

