Los Niños Héroes: usuarios recordaron con memes la caída de Juan Escutia

Usuarios no dejaron pasar la oportunidad de compartir sus mejores memes respecto a los Niños Héroes. (Captura: Twitter)

Este 13 de septiembre se conmemora el 75 aniversario de la “Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”: un episodio histórico en el cual, según el Gobierno de México, seis cadetes del Colegio Militar “murieron enfrentando cuerpo a cuerpo” al ejército de Estados Unidos (EEUU), en 1847.

Sin embargo, mientras el Gobierno rendía homenaje en una de las tradicionales celebraciones protocolarias, usuarios en redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para compartir sus mejores memes y chistes de la fecha.

Esta lluvia de publicaciones provocó que el término “Niños Héroes” se colocara entre las primeras tendencias de Twitter, no obstante, los internautas dirigieron una gran parte de las bromas a la tan cuestionable caída del cadete Juan Escutia.

“Si vi las red flags, pero me envolví en ellas y me aventé por este complejo de Juan Escutia”, “Haciendo homenaje a Juan Escutia, mañana me lanzo como estúpido de vuelta a tus brazos bebé”, “Hoy en su día, aviéntate como Juan Escutia y dile a quien te gusta lo que sientes”, fueron algunos de los comentarios que twitteros dejaron en la red social.

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

Incluso, hubo algunos más quienes aprovecharon la oportunidad para lanzar críticas al Gobierno o a personalidades de la política mexicana - esto, por supuesto, con burlas respecto al acontecimiento también conocido como la batalla de Chapultepec.

“‘De haber sabido que una m*erda iba a gobernar a México, no me hubiera aventado’, respetuosamente, Juan Escutia”, “El día del desfile, AMLO andará en modo Juan Escutia enrollándose en la bandera y haciendo su show de populista barato”, “¿No querrá López Obrador emular a Juan Escutia y vestirse de héroe echándose un brinquito al vacío?”, expresaron en Twitter.

“Se oye el nuevo apodo de Alito, es el Juan Escutia de los priistas. Solo le falta enredarse en la bandera y aventarse de Chapultepec”.

Aunque gran parte de las burlas se enfocaron a la caída del joven cadete, otros internautas englobaron en sus mofas a la fecha en general; esto, a través de referencias a shows como Los Simpson, Los Caballeros del Zodiaco, Suicide Squad, entre más.

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

El mito detrás del “heroico salto” de Juan Escutia

En el episodio de los Niños Héroes, Juan Escutia ha destacado por ser “el héroe” que habría salvado a la nación y al Castillo de Chapultepec de la invasión estadunidense.

De acuerdo con la historia, el más joven de los seis cadetes habría sido el último en morir durante aquella defensa; razón por la cual, al ver todo perdido, se envolvió en la bandera mexicana para posteriormente lanzarse al vacío.

Sin embargo, esa versión es errónea, pues durante el sexenio del ex presidente, José López Portillo, aquel lábaro patrio fue devuelto al país tras varios años de estar resguardado por Estados Unidos (EEUU).

A ello se aúnan otros cuestionamientos que investigadores han planteado respecto a la “valiente defensa” de 1847, tales como denominar a los seis cadetes como “niños” cuando se ha comprobado que la mayoría eran mayores de edad, a excepción de uno.

Francisco Márquez tenía 12 años al momento de su muerte; Vicente Suárez 14; Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar 18; Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20.

SEGUIR LEYENDO: