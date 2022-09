“Por si te hacen falta”: vecinos de Tláhuac le regalaron a diputado de Morena un par de huevos

Vecinos de la colonia Ampliación Selene, entregaron presente al diputado Octavio Rivera. (Foto: captura de video Twitter)

Durante su visita por la alcaldía Tláhuac, el diputado local de Morena, Octavio Rivero, fue recibido el pasado 12 de septiembre por los habitantes de la demarcación, quienes exhibieron su nulo trabajo y falta de atención hacia la colonia Ampliación Selene que le corresponde. Por lo que una señora, al parecer la líder de vecinos, le entregó simbólicamente un peculiar presente.

Se trataban de dos huevos para decirle frente a frente que ha fallado en sus compromisos y ha ignorado las demandas que urgen en la calle.

“Aquí tienes un presente. Ábrelo. A ver, como ustedes verán es un regalo que los vecinos de aquí Ampliación Selene le estamos haciendo a nuestro diputado Octavio Rivera, son un par de huevos por si le hacen falta para venir a trabajar aquí en ampliación Selene. Tu te comprometiste, aquí anduvimos como pendejos en tu jornada, anduvimos trabajando y no hemos recibido respuesta. Aquí yo no te vengo a meter el tema del agua, yo te lo dije bien claro. Aquí vas a venir y le vas a venir a chingar y lo vas a cumplir. Pero después de tanto tiempo. Porque has querido venir a vernos la cara de pendejos con el tema del agua”, se dirigió firmemente y con convicción al funcionario.

Por su parte, el funcionario abrió la caja que le fue entregada y sorprendido solo alcanzó a gesticular algunas palabras y procedió a defenderse asegurando que no cuentan con recursos propios, que ellos no tiene un presupuesto, que no son la alcaldía. Mientras respondía a las solicitudes los vecinos y líderes vecinales continuaban levantando la voz y tratando de exponer sus preocupaciones en la colonia, por lo que el diputado se vio sobrepasado por la situación y se le veía nervioso.

El momento del encuentro entre Octavio Rivera y los habitantes de Tláhuac quedó documentado y se viralizó a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Por lo que internautas no dejaron pasar el momento y arremetieron en contra del funcionario, comentando frases de este tipo: “Su regalo diputado: un par de por no regresar a trabajar como lo prometieron en campaña”, “Esta señora me representa”, “Sea cual sea el partido, el recurso debe ser entregado”, entre muchos otros.

Durante los últimos meses ha habido recorte de agua en la alcaldía Tláhuac y varias colonias lo padecen. (Foto: Cuartoscuro)

En la discusión la señora también alcanzó a mencionar los problemas que han tenido con el agua. Por lo que cabe recordar el último compromiso realizado hace unas semanas, pues el pasado 23 de agosto, el Gobierno de la CDMX, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron un convenio que tiene como objetivo brindar el derecho al agua a 22 millones de personas de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se trata del proyecto de Habilitación del Lago Tláhuac-Xico, el cual inició en 2018 para revisar las condiciones necesarias de sanidad y mejorar la distribución de agua.

Para la realización del proyecto serán destinados 4 mil millones de pesos, pues también se planea implementar los humedales como los del Parque Cuitláhuac, el Bosque de Aragón y en el Parque Ecológico de Xochimilco. Se espera que este proyecto de humedales de Tláhuac-Xico sea un ejemplo internacional porque en vez de plantas potabilizadoras de tratamiento se utilizarán esquemas naturales para poder sanear el agua, que posteriormente pueden pasar por una potabilizadora.

