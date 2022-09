Desde prisión, Javier Duarte habló de la balacera en Orizaba y presumió a la Fuerza Civil

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y actualmente preso en el reclusorio Norte. FOTO: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO.COM

Desde el reclusorio Norte, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa se manifestó por los hechos violentos que ocurrieron el lunes en Orizaba, donde se desató una intensa balacera que causó pánico entre la población, hasta que después de dos horas las fuerzas de seguridad lograron contener la situación.

“Felicito a la Fuerza Civil de Veracruz, por el difícil operativo que realizó el día de ayer en Orizaba en donde detuvo y neutralizó a peligrosos delincuentes sin daños colaterales” escribió en su cuenta de Twitter el ex mandatario de esa entidad.

Duarte de Ochoa presumió que la Fuerza Civil en aquella entidad “es un ejemplo de una institución civil policial, creada con bases sólidas militares que desde su fundación, orgullosamente en mi gobierno, llegó para quedarse”.

Luego de las horas de pánico que vivieron los habitantes de Orizaba a la reacción de grupos criminales ante un operativo de fuerzas de seguridad, el gobernador actual, Cuitláhuac García señaló que elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil, Marina, Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal llevaron a cabo labores de vigilancia en esa ciudad.

Qué sucedió en Orizaba

Tras intensas balaceras derivadas de encontrar una casa de seguridad donde había un grupo criminal se activó el Código Rojo en Veracruz.

En la tarde del pasado lunes 12 de septiembre, un operativo de seguridad derivó en una intensa balacera que irrumpió la tranquilidad del pueblo mágico de Orizaba, en Veracruz.

Los momentos de tensión quedaron documentados en varios clips que se viralizaron con rapidez en rede sociales, donde los usuarios pudieron apreciar el temor de estudiantes desalojando sus escuelas; militares ordenando a la ciudadanía que se resguarden, o las fuertes detonaciones de arma de fuego percibidas desde la lejanía.

Algunos videos fueron transmitidos por los propios criminales, uno de ellos de Faustino “N”, El Tino, un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien documentó los momentos antes de su detención.

Al imputado, también señalado como trabajador del líder regional, El Momo, se le acusa de haber participado en el enfrentamiento desatado entre presuntos sicarios y cuerpos de seguridad en una casa de seguridad, según informes oficiales.

El Tino fue asegurado con un arma de fuego larga y una granada de fragmentación; razón por la cual las líneas de investigación lo involucran en el intercambio de balas del lunes pasado.

Como consecuencia de dicha captura, según el gobierno federal, se registró la quema de un tráiler en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba.

El CJNG, detrás de la violencia

Las autoridades estatales dieron a conocer que fueron capturados dos sujetos y uno más fue abatido. Entre los detenidos se identificó a Faustino “N”, alias El Tino, presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de la entidad, fue el encargado de informar los resultados del operativo de las fuerzas de seguridad.

Además de la SSP de Veracruz, en el operativo para restablecer la calma en Orizaba se involucraron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Se presume que El Tino podría ser uno de los dos presuntos sicarios que, luego de participar en la balacera, se resguardaron en un domicilio y pidieron la retirada de los agentes de la Policía Estatal, pues aseguraban que ellos mismos se entregarían.

“Yo me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar [...] Sólo estoy pidiendo que se vayan y yo me voy a entregar, somos dos compañeros”, puede escucharse en una primera transmisión en vivo vía Facebook a través de la cuenta Payato GF.

“Que venga la Marina”, exigieron los presuntos criminales.

Después de dos horas de balacera, en un encuentro cara a cara con agentes de seguridad, uno de los presuntos miembros del CJNG especificó que se entregarían únicamente a “Jonathan Martínez y el de la Guardia Civil”.

