Carlos Slim: qué dice la carta en la que el magnate compartió sus secretos del éxito a jóvenes universitarios

Carlos Slim es la persona más rica de México. REUTERS/Raquel Cunha

Sin duda alguna, el empresario y magnate mexicano Carlos Slim Helú, es un gran ejemplo a seguir para los mexicanos, en especial, para los jóvenes. Y es que muchas personas quisieran saber cuál es la forma en la que Slim rige su vida, o cómo es que comenzó a organizar su riqueza para llegar a ser la persona más rica de México y de toda Latinoamérica.

Según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, Slim es una de las 15 personas más ricas de todo el mundo, ocupando la posición 13, con una fortuna que asciende a USD 81 mil 200 millones.

Slim es superado por magnates como Elon Musk, fundador de empresas como Tesla y Neuralink, quien según el último ranking de Forbes cuenta con una fortuna de USD 219 mil millones, o Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien cuenta con USD 171 mil millones.

Hace unos días, el magnate mexicano de ascendencia libanesa Carlos Slim se reunió con jóvenes becados en un evento llamado México Siglo XXI 2022, en donde estuvo respondiendo preguntas que mandaban los jóvenes y platicando un poco sobre él.

El magnate mexicano cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones. Foto: Twitter Fund Telmex Telcel

Sin embargo, esta no es la primera vez que el magnate hace este tipo de cosas, pues hace ya 28 años, en 1994, fue invitado a reunirse y platicar con jóvenes universitarios destacados de México. En esa ocasión, Slim leyó una carta que había escrito exclusivamente para ese evento, en donde daba a conocer los “secretos” de su éxito.

Para ese entonces, Slim ya era considerada una de las personas más ricas de México, luego de haber logrado, unos años antes, en 1990, junto a un grupo de inversionistas que él encabezó, la adquisición de Teléfonos de México (Telmex). Un año después de dicha adquisición, Slim apareció por primera vez en el ranking de los más ricos del mundo, de Forbes.

El adquirir la empresa Telmex, le dio un impulso definitivo a Slim, quien ya era conocido por ser un aguerrido inversionista en los mercados financieros y de valores, además de contar con diversas participaciones accionarias en empresas de otros sectores. Lo que siguió para Slim todos lo sabemos. Llegó tan alto que por varios años, de 2010 a 2013, fue considerada la persona más rica de todo el mundo, superando a quien había tenido ese puesto por varios años, el estadounidense Bill Gates, quien es fundador de la empresa Microsoft.

Como hace casi tres décadas, el pasado viernes 2 de septiembre, Slim se reunió en el evento ya mencionado con jóvenes universitarios destacados. En esta última reunión, Slim volvió a leer la misma carta que había compartido varios años atrás con otra generación de jóvenes.

El empresario compartió una carta con jóvenes universitarios. REUTERS/Raquel Cunha

Antes de comenzar la lectura, Slim les advirtió que la idea de la carta era contribuir de alguna forma, en la manera de pensar y vivir en su compromiso social, en su fuerza emocional y su sentido de responsabilidad y madurez. Pero sobre todo, el empresario enfatizó que la carta tenía la intención de que los jóvenes alcancen la felicidad o vivan en el camino de la felicidad, la clave del éxito. Este es el contenido de la carta:

Queridos estudiantes:

El éxito no es el reconocimiento de los demás, tampoco es una opinión externa; el éxito es un estado interior, es la armonía del alma con nuestras emociones, que son alimentadas por el amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la honestidad.

Valores fundamentales que son superiores al éxito profesional, económico, social o político; la fortaleza y el equilibrio emocional están en la vida interior, y en evitar aquellos sentimientos negativos tales como la envidia, los celos, la arrogancia, el egoísmo, la venganza y la codicia.

Estos sentimientos son veneno que se ingiere poco a poco, hay que cuidar de que no se alojen en nosotros todos estos sentimientos.

Por otro lado, el pesimismo conduce a la mediocridad, en esta vida cuiden mucho de no entrar en esos sentimientos y emociones pesimistas viendo negativo al mundo, es muy importante.

Cuando den, no esperen recibir, hay un proverbio chino que dice: “queda aroma en la mano que da rosas”, cuando den no esperen recibir algo a cambio.

No permitan que sentimientos y emociones negativas dominen su ánimo, el daño emocional no viene de terceros, se fragua y se desarrolla en nosotros mismos, y recuerden, esta es una frase muy buena que siempre hay que tenerla presente: “Dios perdona nuestros pecados, pero nuestro sistema nervioso no”.

No confundan los valores ni menosprecien sus principios, la vida es un camino largo, pero se transita muy rápido; vivan el presente intensa y plenamente, que el pasado no sea un lastre y que el futuro sea un estímulo.

Vivan trabajando, creando, innovando, construyendo, háganlo con sentido de urgencia y tengan presente que las ideas son muy buenas en general, pero lo que hay que hacer es ejecutarlas, en la vida no solamente hay que tener ideas sino hacerlas realidad.

Quien forja su futuro puede influir en la realidad, no hay que ignorarla, vivan con sentimientos y emociones positivas como el amor, la amistad, la lealtad, el valor, la alegría, el entusiasmo, la autoestima, la paz, la serenidad, la paciencia, confianza, tolerancia, responsabilidad, y el compromiso social. Quizás no hay que tener todos o no todos al mismo tiempo porque son muchos, pero hay que tratar de hacernos de ellos.

Hay que cuidar que los sentimientos opuestos no nos invadan, no nos inhiban a la acción, no echen raíces, hay que alejarlos de inmediato.

Muchas veces, como todos, cometerán errores, es humano y usual, solamente traten de que no sean muy grandes, acéptenlos, corríjanlos y olvídenlos, no se obsesionen con ellos. Recuerden que el cielo y el infierno está dentro de nosotros.

Lo que más vale en la vida no tiene precio, es muy importante amar la vida siempre, nacer es un milagro, debemos amar la vida hasta en las peores circunstancias.

Vivan sin miedos y sin culpas; el miedo es el peor sentimiento del ser humano, nos debilita, nos inhibe a la acción y nos reprime; la culpa es un lastre en nuestro pensamiento y actuación, hace difícil el presente y obstruye el futuro, la culpa y el miedo hay que hacerlos a un lado.

La ocupación desplaza a la preocupación, y los problemas al enfrentarlos desaparecen; de los fracasos hay que aprender y los éxitos deben ser estímulos callados y actuar siempre conforme nos dicte la conciencia.

Ustedes tienen la fortuna de vivir en una nueva civilización, muy generosa, que se sustenta y retroalimenta del bienestar de todos.

Al final de la vida nos vamos sin nada. Debemos dejarles un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante dejarle mejores hijos a nuestro país.

Muchas gracias.

Carlos Slim Helú

