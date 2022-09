“Quedó mal con Dios y con el diablo”: Grupo Plural criticó a Ricardo Monreal por abstenerse en votación sobre Guardia Nacional

Ricardo Monreal (Foto: Senado)

El Grupo Plural del Senado hizo un llamado al coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a firmar la acción de inconstitucionalidad que presentará el bloque opositor para impugnar la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de las redes sociales, el Grupo Plural afirmó que al votar en abstención dicha reforma legal, Monreal Ávila - quien también es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta- quedó mal con Dios y con el Diablo.

“En la militarización de la @GN_MEXICO_ @RicardoMonrealA quedó mal con Dios (@UNAM_MX) y con el Diablo (@PartidoMorenaMx)”, escribió el Grupo integrado por los senadores Nancy de la Sierra, Alejandra León, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero y Germán Martínez.

“Desde el @gpplural lo invitamos a firmar la Acción de Inconstitucionalidad para defender a la Constitución, y al país de la militarización. @senadomexicano”, destacaron.

El reproche de los legisladores de oposición ocurre luego de que el coordinador de los senadores de Morena se abstuviera de votar la iniciativa presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que la Guardia Nacional (GN) sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A pesar de que la iniciativa fue aprobada por 71 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención, al ver este último sufragio se escuchó un abucheo de los legisladores, presumiblemente de Morena.

Tras el descrédito por parte de sus compañeros, el senador compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se dijo en paz y sin rencor y que no generaría confrontaciones.

(foto: Twitter)

En el clip de un minuto y 43 segundos, se puede apreciar al legislador en una librería en la que compra el nuevo álbum de estampas del Mundial de Qatar 2022. Y tras pedirlo en la caja, este saluda a la cámara que lo sigue.

“Amor y paz, no vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y Dios sabe. Dios sabe el lugar donde debemos de estar. No hay odios no hay rencores, no hay nada solo amistad, reconocimiento, respeto”, aseveró.

Al día siguiente de la votación, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los senadores por la aprobación, pero reprochó la actuación de Monreal, al asegurar que con esta acción, estaba avalando la falsedad y la politiquería de los conservadores.

Fotos: Cortesía Cámara de Diputados // Cuartoscuro

“No estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”, reprochó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa desde Zacatecas.

El mandatario mexicano se dijo “anonadado” por la decisión de los senadores que votaron en contra o se abstuvieron de la adición de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Me tiene anonadado, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, se convierten en paladines de la justicia y defensores de los Derechos Humanos. Son unos reverendos farsantes”, arguyó AMLO.

