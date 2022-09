El perdón que ‘Alito’ Moreno buscaba de PAN y PRD: “Por eso, ya discúlpenme y seguimos con la alianza”

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; les habría ofrecido "disculpas" a Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD; por la iniciativa que busca prolongar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El mismo miércoles 7 de septiembre, luego de que las dirigencias nacional del PAN y PRD anunciaran una “suspensión temporal” de la alianza “Va por México”, tras la iniciativa de la diputada del PRI Yolanda de la Torre, para que el Ejército prolongue sus tareas de seguridad pública hasta 2028, los presidentes de los tres partidos que integran la coalición sostuvieron un fuerte desencuentro.

Y es que de acuerdo con el periodista Salvador García Soto, los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano; y del PRI, Alejandro Moreno, se reunieron ese día por la noche para hablar en torno a la iniciativa de la legisladora priista.

Según la columna que el periodista escribe en El Universal, Marko Cortés y Jesús Zambrano le pidieron a “Alito” una “explicación coherente” de por qué su bancada presentó una iniciativa que abona a la militarización de la seguridad sin consultarlos y cuando habían acordado una “moratoria de reformas constitucionales” en temas que favorecieran al gobierno de la 4T.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Pero -según García Soto- Moreno Cárdenas les daba los mismos argumentos que ha hecho públicos, por lo que Cortés Mendoza y Zambrano Grijalva insistían en que les dijera si pactó o negoció algo con el gobierno federal y con Morena.

El columnista señaló que, de acuerdo con fuentes directas, Alejandro Moreno soltó: “‘Por eso, ya discúlpenme y seguimos con todo con la Alianza para las elecciones de 2023′”. “‘¿Cómo que te disculpemos?, con eso no basta para volver a confiar en ti y en tu palabra’”, le dijo uno de los dos dirigentes opositores. “En serio se los pido, ¿me van a disculpar o no?, yo estoy puesto para que continuemos con la Alianza Va por México si ustedes me disculpan y le damos para adelante’”, insistía Alito.

“Al final, la reunión terminó sin ningún entendimiento, ni Marko ni Jesús aceptaron las ‘disculpas’ de Moreno Cárdenas como una explicación convincente, sobre todo porque nunca quiso comprometerse a retirar su iniciativa o a votarla en contra, como se lo pedían sus dos aliados”, destacó García Soto.

Alito Moreno se reunió con el titular de la Sedena, en medio de la controversia con Va por México (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Este martes en la Cámara de Diputados se analiza en comisiones el dictamen de la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre y el miércoles sería llevado al pleno, en donde todo indica, que Morena, sus aliados junto con el PRI aprobarán la reforma constitucional, por lo que será enviada al Senado para su discusión y aprobación.

“Y ahí, según han acordado el PAN y el PRD, los senadores del PRI tendrían la última palabra: si votan en contra de la reforma priista y esta no alcanza mayoría calificada y es rechazada, la alianza Va por México podría revivirse con una negociación con los priistas que no son afines a Alito para tratar de armar una coalición para el Estado de México y sus elecciones de gobernador en 2023″, destacó.

El periodista citó fuentes al interior de Morena en la Cámara de Diputados que confirmaron la existencia de una negociación entre Alejandro Moreno, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde no solo se hicieron acuerdos para extender la presencia del Ejército en las calles, sino también para sacar adelante otras reformas constitucionales del presidente López Obrador, incluida la del INE.

De acuerdo con el periodista, Salvador García Soto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira (izq) y el líder nacional priista, Alejandro Moreno, habrían negociado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la aprobación de varias reformas constitucionales a cambio de que se les de "carpetazo" a las investigaciones en su contra. (Foto: CUARTOSCURO)

“A cambio, los dos dirigentes priistas recibirían una constancia de ‘cierre de expedientes’ federales que tienen ambos (Alito y Moreira) por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por un presunto desvío de recursos, en el caso del coahuilense, y en el caso de Alito le darían “carpetazo” a una investigación por el delito de lavado de dinero que interpuso en su contra Layda Sansores ante la FGR”, reveló el periodista.

El columnista finalizó destacando que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, impulsa un entendimiento entre el PRI, PAN y PRD para intentar salvar la alianza opositora ya que sin ella, “la permanencia del PRI en el poder en la entidad mexiquense peligra seriamente”.

SEGUIR LEYENDO: