Quién es “El Sillas”, el sicario de los Arellano Félix que secuestró a la sobrina del Mayo Zambada

Era finales de octubre del 2010. En las redes sociales circuló un video en el que una mujer con la mitad del rostro tapado le suplicaba a su tío que no la abandonara.

— ”¿Sabías que tu tío levanta niños y mujeres inocentes?”—, le pregunta uno de los dos hombres armados que están detrás suyo apuntándole a ella y a su hija con fusiles de alto calibre.

—”No, y se me hace una injusticia porque creo que son cosas entre ustedes y no entre personas inocentes como mi hija Sarita y yo”— le responde la mujer al inicio del video de poco más de 5 minutos de duración.

—”Tío, si en verdad te importamos como familia, te suplico por favor, por la vida de mi hija, que respondas a las peticiones de estas personas, que hasta el momento se han comportado a la altura, cosa que no he visto en la familia, pues hasta le cortaron la comunicación a mi mamá. Estas personas no están pidiendo algo que usted no pueda. Solo la libertad de mujeres y niños inocentes”.

La mujer era María Isabel Gutiérrez Zambada, sobrina del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien junto con su hija había sido secuestrada en el aeropuerto de Tijuana por integrantes de una célula del Cártel de los hermanos Arellano Félix.

Los hermanos Arellano Félix querían vengarse de Sinaloa por las ejecuciones de amigos, sicarios y familiares. Acusaban a “El Mayo” de el asesinato de la hermana de Juan Francisco Sillas “El Sillas”, conocido en el mundo del narcotráfico como “El Sillas” o “El Ruedas”, así como de la muerte de Ramón Arellano.

Lugarteniente de los Arellano Félix

Este 11 de spetiembre se informó que “El Sillas” fue extraditado a Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, luego de que fuera reclamado por la Corte Federal de Dakota del Norte.

Se trata de uno de los lugartenientes con mayor renombre dentro del Cártel de los Arellano Félix. Fue detenido el 5 de noviembre de 2011 en Tijuana, Baja California, por miembros del Ejército Mexicano. Las autoridades mexicanas lo tenían identificado como el “principal lugarteniente” de Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, líder de la organización criminal de los “Arellano Félix”.

A pesar de que su paradero se desconocía desde 2020, el gobierno de México concedió su extradición. La entrega de “El Sillas” se llevó a cabo por parte de elementos de la Fiscalía Feneral de la República (FGR) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El secuestro de las familiares de Zambada García fue una respuesta por la desaparición de su hermana, Lizeth Sillas Rocha, el 30 de julio de dicho año en Nogales, Sonora. Las tres mujeres estuvieron secuestradas más de 20 días, hasta que el 31 de octubre de 2010 fueron rescatadas por elementos del Ejército tras un enfrentamiento con civiles armados.

En el tirotero murieron un secuestrador y dos más resultaron detenidos. Dichos secuestros habían sido planeados y ejecutados por Arturo Villarreal “El Nalgón”; Salvador Quintero Murillo, Francisco Sillas “El Sillas” y Uriel Quintero Murillo “El Java”. Estos dos últimos fueron los autores del plan.

Un mes después, en noviembre, fue ejecutado Salvador Quintero, hermano de “El Java”. Un año después fue detenido “El Sillas” y posteriormente otros cinco sicarios, entre ellos dos menores de edad, que habían recibido un pago de USD 1,500 por cada una de las mujeres.

