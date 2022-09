El PRI refrendó su posición frente a la militarización del país y lanzó mensaje a Va por México

Alito Moreno volvió a responder al PAN y al PRD (Fotos: Cámara de Diputados/Twitter/Captura de pantalla)

Luego de que la ruptura “temporal” de la alianza Va por México, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) volvieron a instar al PRI a que retire la reforma que la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados propuso para que el Ejército se quede en las calles hasta 2028.

Sin embargo, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, respondió a los miembros de la coalición que el tricolor no va a ser el encargado de que la población mexicana caiga en las manos del crimen organizado. Por medio de una imagen colgada en sus redes sociales, así como en las cuentas del partido, el PRI refrendó su posición sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles.

“El PRI no será quien deje la vida de los mexicanos en las manos del crimen organizado”, escribió el ex gobernador de Campeche. Por su parte, en la imagen compartida se lee: “En 19 estados del país hay más activos del Ejército y de la Guardia Nacional que policías estatales. La retirada del Ejército debe atender a una estrategia analizada y revisada que no abra la puerta al crimen organizado”.

El PRI no será quien deje la vida de los mexicanos en las manos del crimen organizado.#PorLaSeguridadDeMéxico pic.twitter.com/MgM8Q6rK4B — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 11, 2022

Y es que la ruptura comenzó luego de que la senadora Yolanda de la Torre, de la bancada tricolor, presentó una iniciativa —la cual fue avalada por Alito— para reformar el quinto transitorio constitucional y el Ejército pueda seguir a disposición del ejecutivo federal por cuatro años más de lo previsto; es decir, hasta 2028.

Dicha propuesta de reforma fue tomada por el blanquiazul y el Sol Azteca como una traición a los principios de su alianza, por lo que de forma conjunta, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN y del PRD; respectivamente, anunciaron que su colusión con el partido presidido por Alejandro Moreno Cárdenas quedaba rescindida de forma temporal, hasta que el PRI anulara su propuesta.

Por su parte, en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Guardia Nacional, y otras más, para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la encargada -en lo administrativo y operativo- de la Guardia Nacional, lo que queda de Va por México volvió a lanzar un mensaje dirigido al tricolor.

El proyecto de reforma a la Guardia Nacional fue aprobado por el Legislativo, por lo que ahora depende completamente de la Sedena (Foto: Cuartoscuro)

“Asumiendo nuestra responsabilidad histórica, preocupados por el mantenimiento de la coalición Va Por México y por ser una necesidad política ante la muy difícil realidad que vive el país, hacemos un nuevo y respetuoso llamado a las y los legisladores del PRI a efecto de que retiren su propuesta (…) con lo cual daríamos tiempo para construir como Coalición una propuesta responsable”.

Además, calificaron como “impostergable” que sigan trabajando juntos “por la seguridad de nuestro país” , por lo que consideraron necesaria una propuesta real elaborada con la sociedad civil, la academia y expertos en materia de seguridad.

Entre tanto, señalaron que no existía ninguna prisa para que la propuesta sea discutida en el Legislativo. “Eso potenciaría por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen”.

Va por México se encuentra en riesgo de perder al PRI de forma definitiva (Foto: @epigmenioibarra)

Sin embargo, diversas voces al interior de la alianza, incluso dentro del mismo PRI, han acusado que el proyecto de reforma impulsado por Alito se debe a un posible contubernio entre él y el partido en el poder, Morena, como lo acusó el ex candidato a la presidencia de México, Roberto Madrazo.

“Alejandro Moreno usa como pretexto la seguridad de las familias mexicanas para respaldar su decisión de apoyar a Morena. Es preocupante que se ponga en riesgo a los mexicanos con tal de salvarse a Alito”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

