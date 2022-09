El día que Rafa Márquez reventó a su equipo de la MLS: “No tienen el mismo nivel”

En el 2011 Rafa Márquez despotricó contra su equipo y afirmó que no tenían su mismo nivel (Foto: Twitter@US_diarioas)

Luego de la polémica que giró alrededor de Santiago Giménez tras ser exhibido por su capitán en el Feyenoord, una de las anécdotas que fueron recordadas por usuarios en redes sociales involucró a Rafa Márquez, el histórico zaguero mexicano y actual entrenador del Barcelona Atlètic, quien en su época como futbolista tuvo una reacción similar con sus compañeros de New York Red Bulls.

Fue en el 2011 cuando Márquez Álvarez, quien disputaba su segunda temporada dentro de la Major League Soccer (MLS), despotricó contra su propio vestidor al afirmar que no tenían su mismo nivel, pues el defensor llegaba tras su exitoso paso por el FC Barcelona y con apenas 31 años.

Esto le ameritó una sanción interna aplicada por su entrenador del momento, Hans Backe, quien comunicó a la prensa esta decisión y confirmó que el experimentado futbolista se había equivocado de comentarios y que “tenía mucho que aprender”.

En el 2011, Rafa Márquez sene contraba en la MLS después de jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 como titular y capitán de la Selección Mexicana (Foto: Reuters)

¿Qué le dijo Rafa Márquez a sus compañeros de NY Red Bulls?

Luego de caer 3-1 vs Real Salt Lake en la parte final de la temporada regular, el Káiser terminó molesto con el resultado y ante los micrófonos del New Yor Daily New mencionó las siguientes palabras:

“Éste es un juego de equipo y desafortunadamente no hay un nivel igual entre mis compañeros y yo. Me estoy enfocando en jugar a mi máximo nivel. Eso no significa que toda la defensa pueda jugar a ese mismo nivel, entonces ése es un problema (...) Han habido algunos errores, pero si ves las estadísticas yo trato de robar balones, recuperarlos para el equipo y hacer buenos pases”

Estas palabras retumbaron fuerte en la prensa local, pues de inmediato se virtieron las críticas hacia el futbolista originario de Michoacán y provocaron una sanción interna, la cual fue comunicada por el estratega Becke y agregó que “él (Márquez) aún tiene mucho que aprender, y bueno, cometió errores muy infantiles y nos costaron goles”.

Luego de esta controversial declaración que generó múltiples críticas en redes sociales, donde tundieron al mexicano por no rendir de la misma forma que en la Selección Mexicana, Rafa Márquez salió a explicar que había sido un malentendido y uqe ya se había disculpado con sus compañeros.

“Hablé con mis compañeros de equipo para disculparme, que no era mi intención hacer estas observaciones que, como siempre, fueron malinterpretadas, con el objeto de dañarme. Yo no soy así. Yo no soy del tipo de personas que depositan la culpa de malos resultados en otros. Es un equipo y ganamos todos y perdemos todos”, declaró para República Deportiva semanas después.

Cabe recordar que en esta época, el ahora entrenador del Barça B no tuvo el mejor rendimiento con el conjunto estadounidense, principalmente propiciado por problemas físicos y citas con la Selección Mexicana, por lo que en este punto apenas había disputado 15 partidos de 29 posibles.

Joan Laporta nombró a Rafa Márquez como entrenador del Barça B a partir de la temporada 2022-2023 (Foto: FC Barcelona B)

Rafa estuvo tres temporadas enrolado en los Bulls de Nueva York, época en la que fue el tercer jugador mejor pagado de la liga y donde su máximo logro fueron unas semifinales de MLS; sin embargo, entre sus recuerdos más polémicos, también destaca un conato de bronca contra el Galaxy tras un incidente con Landon Donovan.

Luego de aventarle un balón a la cara, Márquez recibió una multa de USD 2 mil dólares y dos partidos extras a la tarjeta roja que recibió durante el juego, pues la Comisión Disciplinaria lo catalogó como “conducta violenta y agresiva”, ya que el reporte indicó: “intentar cabecear a Adam Cristman, intentar y golpear a Adam Cristman y simular que fue golpeado en la cara”.

