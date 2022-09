Lo que se sabe sobre la hospitalización de Jorge “Coque” Muñiz

Jorge El Coque Muñiz no detalló qué día ingresó al hospital (Foto: Twitter/@COQUEMUNIZ)

El pasado 8 de septiembre, Jorge El Coque Muñiz se dejó ver con bata de hospital y envió un mensaje a sus seguidores para que no se preocuparan por su estado de salud.

El intérprete de éxitos como Casi siempre pensando en ti y En un rincón del alma no mencionó el día en que fue internado, pero explicó que está hospitalizado y detalló que los diversos exámenes médicos que se le realizaron resultaron favorables.

Sus exámenes médicos no reportaron alguna preocupación en especial (Foto: Twitter/Coque Muñiz, Jorge Muñiz)

Aún así, será necesario que el cantante de 62 años aún permanezca en observación. Así lo expresó en su cuenta de Instagram sin dar mayores detalles sobre la afectación que tiene, solo dejando ver que su situación médica no era de gravedad y que probablemente sería dado de alta el próximo 10 de septiembre:

“¡GRACIAS POR TODOS SUS MENSAJES Y MUESTRAS DE AFECTO! Ya vamos de salida y lo mejor es que los estudios salieron bien. Todavía un par de días aquí en el hospital y reposo absoluto!”, escribió en su cuenta de Instagram @coquemuniz. Su publicación

El querido cantante lució una sonrisa, entre los comentarios de apoyo destacaron los mensajes de Carmen Mori, quien escribió “¡Compadre!! Te mandamos besos y un abrazo Recupérate pronto”; el de Mónica Noguera quien compartió “Mi Coque mejórate !” y los de Jorge El Burro Van Rankin, quien primero le preguntó lo que le había sucedido y posteriormente escribió “Espero que estés bien mi hermano como está Vicaut que ching...”.

Además, se pudieron leer todo tipo de muestras de cariño por parte de sus fans y admiradores. Dos días antes Coque Muñiz había publicado una foto de su hija en la que escribió: “¡ESTA PRINCESA ES MI MAYOR TESORO! ¡Detén el tiempo en tus manos!”.

Hace poco más de un año, fue Marco Antonio Muñiz quien tuvo que someterse a una cirugía, así lo informó el hijo del también cantante, dejando ver que no se trataba de una atención médica de emergencia:

“Salió bien de una operación que le hicieron ayer, mi hermano Antonio Carlos y Mariana estuvieron con él (además de) la esposa de mi papá, la señora Jessica, es una operación ambulatoria”, reveló durante la entrevista con Sale el Sol.

En ese momento aclaró que El Embajador del Romanticismo ya se encuentra en su casa descansando. “No podía haber mucha gente, nada más nos pidieron que estuviéramos pendientes. Ya está en casa, es una operación delicada pero sencilla, porque es ambulatoria”, compartió El Coque.

En su momento Jorge "Coque" Muñiz informó que su padre se encontraba bien y fuera de peligro. (Foto: @coquemuñiz/ Instagram)

Al ser ambulatoria me imagino que el doctor considera todas las probabilidades para que sea solamente entrada por salida”, explicó.

“Afortunadamente salió muy bien, ya está en la casa, tendrá que tener algunos cuidados especiales, pero bendito sea Dios las cosas salieron como había planeado el doctor y como había planeado la familia, pero esto ya tenía algunas semanas que se había considerado que se tenía que hacer”, reveló durante el enlace vía remota.

Además, narró que no pudo ver a su padre debido a las medidas de sana distancia por la tercera ola de contagios de COVID-19. “Lo que está sucediendo con mi papá, los hospitales son un peligro, si no tienes nada que hacer o no puedes hacer algo por algún familiar, pues es preferible estar un poco alejado, está muy peligroso el contagio en los hospitales”, contó el jalisciense. “Coque” Muñiz compartió que era una operación que ya tenía tiempo planeada, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer. “Decidimos esperar y este fue el momento idóneo para hacerlo. Él está bien y muy tranquilo”, narró al programa.

