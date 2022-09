Murió Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes

Murió a los 62 años Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes

Murió a los 62 años el músico Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino. Estaba internado desde finales de agosto, en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza. Juan Carlos Mendiry, manager de la banda confirmó la triste noticia a Teleshow.

El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal, que lo obligó a una internación. Los médicos le detectaron una “afección renal”. Su cuadro de salud se agravó el miércoles 7 de septiembre, tal como indicaron familiares.

Minutos después de que se conociera la información, su hijo Javier habló con la prensa local en la puerta de la clínica. “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”, dijo el joven.

Al ser consultado por las últimas horas de su padre, Javier dijo: “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era critica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como él compositor, el cantante, el artista que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, expresó el familiar del cantante en diálogo con el medio Los Andes.

“Él siempre decía en todas las entrevistas que ‘Amigos’ - por la canción - la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía así que eso me deja tranquila”, completó muy apenado.

De gran trayectoria en el rock nacional, Marciano estuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo que se convirtió en uno de los más exportables de la música argentina. Entre sus mayores éxitos se destacan “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”. En 1984, el grupo compuesto por Felipe Staiti en guitarra, Daniel Piccolo en batería y Marciano en voz, fue elegido como Revelación el el Festival de la Falda.

Y este fue el impulso que necesitaba la banda para decidirse a mudarse definitivamente a Buenos Aires, con el gran objetivo de grabar su primer disco, que llevaría el nombre de la banda. Ese álbum incluía el tema “Aún sigo cantando”, que hizo estragos en las radios convirtiéndose rápidamente en un “clásico” del rock. En 1986 editaron su segundo LP, “Contrarreloj”, que extendió su popularidad y los llevó a sonar en las radios de los países vecinos. Y, en 1988, cumplieron el sueño de estar en el festival de Viña del Mar, donde se hicieron acreedores de dos “Antorchas de Plata”.

Los Enanitos Verdes - Lamento Boliviano

Esa decisión laboral le implicó terminar su noviazgo con Viviana, una mujer a la que había conocido en su provincia natal. Se enamoró perdidamente de ella. Pero, después, la vida lo puso en una encrucijada. “Cuando nos fuimos con Los Enanitos (a Buenos Aires) dejamos de salir porque yo tenía que seguir, pero nunca tuvimos una pelea, terminamos bien”, había recordado el compositor en una entrevista con Bebe Contepomi para Todo Lo Demás También, en Mega 98.3. Y así fue como se terminó la pareja, pero no el amor.

En aquella época, el contacto entre Marciano y Viviana siguió por correo. Ella le mandaba misivas que él recibía en la ciudad porteña. Y que, evidentemente, guardaba con tesón. Así fue como, estando de gira en Bogotá, un día el compositor se inspiró en esas cartas para escribir uno de sus más recordados temas: “Tus viejas cartas”. “Siempre me preguntaba porque había pasado todo lo que pasó, la letra refleja el dolor de ese momento”, había explicado el artista. La canción, que fue incluida en el famoso disco Contrarreloj de 1986, tenía una frase que quedará para siempre grabada en los jóvenes de la época cuando se preguntaba: ”¿Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión?”.

Finalmente, en 2018 Marciano y Viviana se reencontraron en la tierra del buen vino. Y pudieron darle a esa historia un cierre de telenovela. “Afortunadamente nos volvimos a encontrar y nos casamos el año pasado”, había relatado en 2020 Cantero, quien decidió radicarse nuevamente en la ciudad que lo vio crecer junto a su amor de la juventud.

Marciano Cantero con Los Enanitos Verdes

En una de sus últimas entrevistas, publicada en noviembre de 2021, Marciano Cantero había anticipado sobre la nueva gira de Los Enanitos Verdes, programada para este año. También destacó su cambio de vida tras retornar de México, donde residió hasta hace algunos años.

“Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”, dijo.

El último show lo dieron el 14 de agosto pasado en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Allí volvieron a sonar Tus viejas cartas, La muralla verde, Luz de día, Mi primer día sin ti y tantos hits que formaron parte de la adolescencia de muchos argentinos. “Gracias Orlando, último show de esta gira fantástica”, posteó en sus redes Marciano Cantero, que había decidido volver a Mendoza, lugar donde residía desde 2017.

Los Enanitos Verdes - Yo te vi en un tren

