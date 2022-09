“Soy de mecha corta”: Charly López se enojó en “Vivalavi” y abandonó el programa en vivo

La mañana de este jueves Charly López mostró su molestia ante la actitud de su compañero por comer algo que le tocaba por “castigo” (Foto: Captura de pantalla Tw/@VivalaviMx)

Este jueves Charly López se molestó en medio de la transmisión de Vivalavi debido a que Roberto Carlo buscó darle de comer algo que le daba asco, por lo que decidió abandonar el foro, negándose a regresar pese a las indicaciones de su productor.

La mañana de este 8 de septiembre el elenco de Vivalavi estaba participando en un concurso que usualmente hacen, el cual se llama ¿Soy o me parezco?, y todo estaba desarrollándose con normalidad, hasta que Charly López debía comer un esquite muy especial.

Roberto Carlo insistió en que su compañero, así como otros presentadores más, debían de ingerir un vaso que contenía, entre otras cosas, patas de pollo, las cuales le dieron asco al también cantante.

López comentó que no quería comer el esquite ya que le daba asco cómo se veía la patita de pollo (Captura de pantalla: Twitter/@VivalaviMx)

“A ver, yo no voy a hacer esto, bro. No lo voy a hacer porque, a parte de que gané... No voy a hacer lo que quiera él (Roberto)”, dijo molesto Charly ante la insistencia de sus compañeros a que comiera del vaso.

“En serio ya porque me enojé, yo gané y no voy a hacer lo que tu quieras, siempre hago lo que tú quieres y ya no está bien, wey. No, brother, sabes que no, y ya no vuelvo a jugar”

En ese momento, como sus compañeros no le habrían estado haciendo caso, López decidió alejarse de las cámaras, amagando con salirse del foro de Vivalavi, mientras que Roberto Carlo se burlaba de su reacción por comer del esquite que le daba asco.

¡Qué estaaa pasandooo??? Charly se sale del foro 😱 pic.twitter.com/i0Oh7KQcDt — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 8, 2022

“No te puedes ir del foro, vamos a recursos humanos, no te puedes ir del foro. Una chupadita. Te voy a decir algo, el productor me está diciendo en este momento que tienes que regresar al set”, dijo Roberto mientras que perseguía al integrante de Garibaldi hasta la puerta del foro.

López respondió que “yo respeto al productor, pero yo no voy a hacer esto, wey. O sea, no me gusta”, lo que volvió a causar comentarios entre el elenco de Vivalavi, incluso Roberto bromeó con llevar a Sergio Mayer para controlar la situación.

Minutos después de que el conductor abandonó el set del programa, regresó para hablar con Roberto Carlo, a quien le hizo hincapié en que no estaba de acuerdo con el hecho de que los hacían comer “cochinadas” luego de perder alguno de los juegos que realizan.

Charly aseguró que fue a hablar con los productores porque no quiere volver a comer algo que le hace daño (Captura de pantalla: Twitter/VivalaviMx)

El presentador de La Más Draga dijo estar de acuerdo con los comentarios de Charly, pero “tengo un contrato y tengo que cumplir con todos aquí”, dijo Roberto.

“De repente soy de mecha corta (...) Ya, es en serio, yo no estoy jugando. Perdón al público, yo no soy así. Clau, Jerry, está bien que juguemos y sí, yo aguanto vara, aguanto vara contigo (Roberto), pero ayer, todo el día, me dolió el estómago (...) Hagan juegos chidos, no estamos para tragar cochinadas y lo digo en serio, wey. Perdón que me enoje”

Luego de esta discusión, las actividades del programa volvieron a su normalidad y Charly no volvió a tocar el tema, aunque en su cuenta de Instagram volvió a exponer que no estaba de acuerdo con los castigos que tenían que enfrentar él y sus compañeros, pero sí le gustaban los juegos.

😱 Esto ya se descontrolo, Charly está muy molesto 🤦‍♀️ 😱 pic.twitter.com/i55wiKYvaV — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 8, 2022

En redes sociales algunos internautas se quejaron del trato que tienen hacia Charly López, aunque también hubo quien lo criticó por su reacción hacia las patitas de pollo.

“Que saquen a Charly del programa !! y las patitas con esquites no son cochinadas !!”, “Todos burlándose de @charlylopezgar pero por qué a @robertocarlomx nunca lo ponen a tragar esas porquerías”, “Qué flojera que en televisión anden haciendo sus payasadas”, fueron algunos de los comentarios.

SEGUIR LEYENDO: