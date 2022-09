Sabine Moussier está cansada de ser la villana de las telenovelas, ahora quiere darle vida a un personaje trans

Sabine Moussier ya no quiere ser villana de telenovelas (Foto: Televisa)

Dentro de los rostros de villanas de telenovelas mexicanas por excelencia, el de Sabine Moussier suele ser de los principales. A casi tres décadas de participar dentro del género rosa, la actriz ha conquistado todo tipo de público, sin embargo ya ha expresado que está más que lista para dar vuelta a la página y asumir nuevos retos en su vida profesional.

La querida actriz de Televisa aseguró que ya no quiere ser más “la mala de las historia” y que uno de los personajes que más le “fascinaría” realizar sería el de una persona trans, pues además de ser una gran aliada también tiene una profunda admiración por la comunidad LGBT+ y ese sería una de sus metas personales más buscadas.

“Un personaje trans estaría increíble, divertidísimo, me encantaría. Ya hice una vez a un hombre, también comedia”, mencionó Moussier al diario El Universal. “Tengo gente [transexual] muy cercana a mí, son las personas más queridas, los apoyo y estoy para ellos porque son buenos. Las personas no deben ser catalogadas como hombres, mujeres, trans o con una preferencia sexual distinta, sino por el tipo de seres humanos que son por dentro”, agregó la actriz.

Sabine Moussier tiene un amplio currículum como intérprete en producciones de renombre internacional, como por ejemplo El privilegio de amar, La Madrastra y Abismo de pasión donde le dio vida a la entrañable y mala Carmina Bouvier Vda. de Castañón, sin embargo su intención por darle visibilidad en algún sentido a la comunidad LGBT+ ya ha tenido algunos pequeños tintes en papeles de otras producciones, siendo poco conocido o algo no muy bien reinterpretado por el público ya que durante varios años la representación lésbica ha sido censurada en la televisión mexicana.

En dos ocasiones interpretó roles con toques lésbicos, de manera ligera, una vez fue en el melodrama Piel de otoño, en donde al final de la trama se descubrió que su personaje se sentía atraída por una mujer. El otro fue en Sueño de amor, cuyo papel coqueteaba con el de la actriz Laura Vignatti.

“Me encasilla como la amante, la asesina, la loca”

Durante la misma entrevista con el diario mexicano, la intérprete aseguró que su paso por la televisión mexicana -siendo Televisa Univision gran parte de su historia- ha sido bueno y generoso, pues eso le ha dado el cariño del público, sin embargo al final de cuentas es actriz y su trabajo consiste en poder dar vida a toda clase de personajes, incluso los que salen de los estereotipos en los que ya la tiene encasillada.

“En la televisión casi siempre se me encasilla como la amante, la asesina, la loca, y mi meta es poder hacer todo tipo de personajes, ojalá que con la actuación se pueda demostrar que se me puede dar hacer cualquier personaje porque soy actriz, aunque me divierte muchísimo hacer villanas”, comentó.

Aunque actualmente Sabine Moussier está apunto de concluir su participación con su personaje en Corazón guerrero de Televisa, que terminará este viernes 9 de septiembre , el regreso de La Madrastra a la televisora de San ángel le ha recordado al público que sí es una gran villana, al grado de que en su momento se regrabó el final por un importante motivo.

Aún con la gran jugada en el guion a cargo de Rafael Banquells Jr., México quería más y Televisa se los dio: durante su primera retransmisión en el año 2007, se anuncia un segundo final (alternativo) con el mismo reparto, grabando las nuevas escenas que siguen la misma trama de la historia. Entre los actores que regresan a grabar está Sabine Moussier, la cual en su personaje de Fabiola Morán sería la principal asesina del personaje de Montserrat Oliver, a comparación del final original con Guillermo García Cantú.

