Lo que se sabe sobre el regreso de Papá Soltero a la televisión

Gerardo Quiroz dio más detalles sobre el spin off de “Papá Soltero”, serie que llevaría por nombre “Abuelo Soltero” (Foto: Tw/@andresguzbj)

A más de 25 años de que se emitió por primera vez Papá Soltero, el elenco original de la serie está preparando su regreso, pues tendrían fechas tentativas para que el spin off sea lanzado.

Gerardo Quiroz, en un corto encuentro con la prensa, confirmó que esta nueva parte de la serie será emitida por Televisa, pero la empresa actualmente está buscando la mejor fecha para lanzar Abuelo Soltero, la continuación de Papá Soltero, pues ya está listo el capítulo piloto y tiene considerada a esta producción como un proyecto que será lanzado en 2023.

“Es proyecto que todavía tiene la empresa pensado para 2023 y nosotros dependemos de la vicepresidencia de entretenimiento y comedia, seguramente tomaran la decisión pronto, eso eso, y así va a hacer. Estamos cerca de concretar las fechas”

Gerardo confirmó que César Costa seguirá siendo parte de la serie, tanto en la producción como en actuación (Foto: Televisa)

Agregó que por el momento no puede dar más información sobre Abuelo Soltero ya que han grabado en alrededor de seis días, pero uno de los adelantos que pudo dar es que Graciela Mauri será parte de la serie ya que Edith Márquez no formará parte del spin off.

“Lo que hay hasta ahorita es un capítulo 0 que hemos grabado con el elenco original que ya conocen y otro que se agrega, como el caso de los hijos, el caso de Graciela Mauri como Alejandra”, dijo el actor, captado por Eden Dorantes.

La primera parte de la historia tenía como protagonistas a Gerardo Quiroz como Miguel, Luis Mario Quiroz como Cesarín, Edith Márquez como Alejandra y César Costa como el papá soltero.

Pese a que los demás actores no han hablado acerca de su participación en este proyecto, Quiroz ya confirmó que darán continuidad a sus personajes (Foto: Twitter@ECLP_MONTERREY)

Abuelo Soltero tendría casi el mismo elenco ya que se tratará de la vida de los hijos de Cesar actualmente, a 25 años de que el público dejó de ver su vida.

Quiroz ahondó en que el spin off intentará compartir “principios y valores” a las familias mexicanas, a través de lo que el abuelo, César Costa, comparta con sus nietos.

“Es una maravilla porque está Óscar Ortiz de Pinedo como headwriter, está Mari Carmen Morfín, Rafael Mendoza, imagínense nada más todos los temas familiares que actualmente nuestra sociedad necesita; principios y valores donde el amor sea fundamental, donde hasta los nietos eduquen a los papás a través de los mensajes del abuelo”, dijo el también productor.

Pese al mensaje que quieren dejar, el actor aseguró que Papá Sotero continuará siendo una comedia con humor blanco y los nuevos formatos que la televisión tiene.

Gerardo también compartió que espera que pronto Televisa emita un comunicado acerca del reencuentro del elenco principal para anunciar la llegada de Abuelo Soltero, pero es cuestión de lo que decida la Fábrica de Sueños, pues hasta ahora han entablado pláticas sobre la presentación que tendrán dentro de la empresa, aún falta que algunas partes acepten el proyecto.

“Estuvimos viendo algunos detalles, por ejemplo, de postproducción, de música, detalles de edición (...) nosotros como productores, César y yo, estamos en la mejor disposición de lo que nos pida la empresa, sobre todo por el gusto del público”, compartió Quiroz.

Papá soltero tuvo ocho temporadas al aire, de 1987 a 1994, y se transmitía a través del Canal de las Estrellas todos los miércoles a las 8:30 de la noche, reuniendo más de 360 capítulos. Actualmente, los episodios se encuentran disponibles a través de la plataforma de Televisa, Blim.

